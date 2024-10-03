У будинку, що потрапив під обстріл у Харкові, відновлюють газопостачання
Через загрозу витоку, газопостачання в п’ятиповерхівці, на яку напередодні вночі РФ скинула авіабомбу, довелося тимчасово припинити.
“Фахівці аварійно-диспетчерської служби тимчасово припинили газопостачання у п’яти під’їздах. Після чого було проведено детальне обстеження всієї газової системи будинку, а також прилеглих газових мереж на наявність витоків газу та пошкоджень”, – повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».
Під час перевірки пошкоджень мереж не було виявлено. Наразі фахівці відновлюють подачу газу в уцілілих під’їздах.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: газоснабжение, Газсети, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 11:26;
Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через загрозу витоку, газопостачання в п’ятиповерхівці, на яку напередодні вночі РФ скинула авіабомбу, довелося тимчасово припинити. ".