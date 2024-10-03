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У будинку, що потрапив під обстріл у Харкові, відновлюють газопостачання

Суспільство 11:26   03.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
У будинку, що потрапив під обстріл у Харкові, відновлюють газопостачання

Через загрозу витоку, газопостачання в п’ятиповерхівці, на яку напередодні вночі РФ скинула авіабомбу, довелося тимчасово припинити. 

“Фахівці аварійно-диспетчерської служби тимчасово припинили газопостачання у п’яти під’їздах. Після чого було проведено детальне обстеження всієї газової системи будинку, а також прилеглих газових мереж на наявність витоків газу та пошкоджень”, – повідомили в Харківській міській філії «Газмережі».

Під час перевірки пошкоджень мереж не було виявлено. Наразі фахівці відновлюють подачу газу в уцілілих під’їздах.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Жовтня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Николь Костенко-Лагутина у цій статті розкриває тему новин про те, що "Через загрозу витоку, газопостачання в п’ятиповерхівці, на яку напередодні вночі РФ скинула авіабомбу, довелося тимчасово припинити. ".