Live
  • Чт 03.10.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.28
  • EUR 45.71

В пятиэтажке, попавшей под обстрел в Харькове, восстанавливают газоснабжение

Общество 11:26   03.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
В пятиэтажке, попавшей под обстрел в Харькове, восстанавливают газоснабжение Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»

Из-за угрозы утечки, газоснабжение в пятиэтажке, на которую накануне ночью РФ сбросила авиабомбу, пришлось временно прекратить. 

«Специалисты аварийно-диспетчерской службы временно прекратили газоснабжение в пяти подъездах. После чего было проведено детальное обследование всей газовой системы дома, а также близлежащих газовых сетей на наличие утечек газа и повреждений», – сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

Во время проверки повреждений сетей не обнаружили. На данный момент специалисты восстанавливают подачу газа в уцелевших подъездах.

Читайте также: Разборы завалов в Харькове завершены, чудом погибших нет – Синегубов

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Харьков в дыму: горят не только леса — что случилось, сообщили в мэрии
Харьков в дыму: горят не только леса — что случилось, сообщили в мэрии
03.10.2024, 10:54
Главные новости 3.10: Харьков и пригород закидали КАБ, отключения света, дым
Главные новости 3.10: Харьков и пригород закидали КАБ, отключения света, дым
03.10.2024, 11:10
Как утром выглядит разрушенный дом в Харькове – видео с дрона от прокуратуры
Как утром выглядит разрушенный дом в Харькове – видео с дрона от прокуратуры
03.10.2024, 09:29
Разборы завалов в Харькове завершены, чудом погибших нет – Синегубов
Разборы завалов в Харькове завершены, чудом погибших нет – Синегубов
03.10.2024, 10:56
Аварийные графики отключений света ввели в Харькове и области — облэнерго
Аварийные графики отключений света ввели в Харькове и области — облэнерго
03.10.2024, 10:50
В пятиэтажке, попавшей под обстрел в Харькове, восстанавливают газоснабжение
В пятиэтажке, попавшей под обстрел в Харькове, восстанавливают газоснабжение
03.10.2024, 11:26

Новости по теме:

22:25
Десятки домов на Салтовке в Харькове будут без газа в четверг
17:12
Восстановлено газоснабжение более 250 квартир в поврежденных домах в Харькове
10:19
Из-за обстрелов на Харьковщине повреждены газораспределительные сети
11:17
Жители Харьковщины могут на 7 дней остаться без газа: подробности
15:01
В Киевском районе возобновляют газоснабжение поврежденного дома

Вы читали новость: «В пятиэтажке, попавшей под обстрел в Харькове, восстанавливают газоснабжение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за угрозы утечки, газоснабжение в пятиэтажке, на которую накануне ночью РФ сбросила авиабомбу, пришлось временно прекратить. ".