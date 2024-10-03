В пятиэтажке, попавшей под обстрел в Харькове, восстанавливают газоснабжение

Из-за угрозы утечки, газоснабжение в пятиэтажке, на которую накануне ночью РФ сбросила авиабомбу, пришлось временно прекратить.

«Специалисты аварийно-диспетчерской службы временно прекратили газоснабжение в пяти подъездах. После чего было проведено детальное обследование всей газовой системы дома, а также близлежащих газовых сетей на наличие утечек газа и повреждений», – сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

Во время проверки повреждений сетей не обнаружили. На данный момент специалисты восстанавливают подачу газа в уцелевших подъездах.