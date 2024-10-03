В пятиэтажке, попавшей под обстрел в Харькове, восстанавливают газоснабжение
Фото: Харьковский городской филиал «Газсети»
Из-за угрозы утечки, газоснабжение в пятиэтажке, на которую накануне ночью РФ сбросила авиабомбу, пришлось временно прекратить.
«Специалисты аварийно-диспетчерской службы временно прекратили газоснабжение в пяти подъездах. После чего было проведено детальное обследование всей газовой системы дома, а также близлежащих газовых сетей на наличие утечек газа и повреждений», – сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».
Во время проверки повреждений сетей не обнаружили. На данный момент специалисты восстанавливают подачу газа в уцелевших подъездах.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: газоснабжение, Газсети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2024 в 11:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из-за угрозы утечки, газоснабжение в пятиэтажке, на которую накануне ночью РФ сбросила авиабомбу, пришлось временно прекратить. ".