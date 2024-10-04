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Золочев снова со светом – электроснабжение пропало после обстрела

Общество 11:49   04.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Золочев снова со светом – электроснабжение пропало после обстрела Фото: АО «Харьковоблэнерго»

По данным специалистов АО «Харьковоблэнерго», после обстрела 3 октября в Золочеве остались без света 1630 потребителей. 

«По предварительной информации, это были КАБы. Повреждения получили несколько линий электропередачи, без света осталась четверть поселка. Мы оперативно выполнили аварийно-восстановительные работы и заживили всех обесточенных потребителей», – сообщил начальник Золочевского РЭС Виталий Олейник.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 11:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным специалистов АО «Харьковоблэнерго», после обстрела 3 октября в Золочеве остались без света 1630 потребителей. ".