Золочев снова со светом – электроснабжение пропало после обстрела
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
По данным специалистов АО «Харьковоблэнерго», после обстрела 3 октября в Золочеве остались без света 1630 потребителей.
«По предварительной информации, это были КАБы. Повреждения получили несколько линий электропередачи, без света осталась четверть поселка. Мы оперативно выполнили аварийно-восстановительные работы и заживили всех обесточенных потребителей», – сообщил начальник Золочевского РЭС Виталий Олейник.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: авиаобстрел, АО "Харьковоблэнерго", золочів, ремонт сетей электроснабжения;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 11:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным специалистов АО «Харьковоблэнерго», после обстрела 3 октября в Золочеве остались без света 1630 потребителей. ".