Золочев снова со светом – электроснабжение пропало после обстрела

По данным специалистов АО «Харьковоблэнерго», после обстрела 3 октября в Золочеве остались без света 1630 потребителей.

«По предварительной информации, это были КАБы. Повреждения получили несколько линий электропередачи, без света осталась четверть поселка. Мы оперативно выполнили аварийно-восстановительные работы и заживили всех обесточенных потребителей», – сообщил начальник Золочевского РЭС Виталий Олейник.