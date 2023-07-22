У понеділок, 24 липня, вимкнуть світло у трьох селах Харківщини

24 липня ремонтуватимуть мережі електропостачання у селах Безруки, Слатино та Прудянка, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

«До уваги жителів Безруків, Слатиного та Прудянки. 24 липня відбуватимуться ремонтні роботи у мережі електропостачання. Відключення електроенергії заплановано з 08:00 до 17:00», – попередив Задоренко.