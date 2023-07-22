У понеділок, 24 липня, вимкнуть світло у трьох селах Харківщини
Фото: АТ “Харківобленерго”
24 липня ремонтуватимуть мережі електропостачання у селах Безруки, Слатино та Прудянка, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
«До уваги жителів Безруків, Слатиного та Прудянки. 24 липня відбуватимуться ремонтні роботи у мережі електропостачання. Відключення електроенергії заплановано з 08:00 до 17:00», – попередив Задоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Липня 2023 в 14:33;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24 липня ремонтуватимуть мережі електропостачання у селах Безруки, Слатино та Прудянка, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. ".