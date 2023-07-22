В понедельник, 24 июля, выключат свет в трех селах Харьковщины
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
24 июля будут ремонтировать сети электроснабжения в селах Безруки, Слатино и Прудянка, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
«Вниманию жителей Безруков, Слатино и Прудянки. 24 июля будут проходить ремонтные работы в сети электроснабжения. Отключение электроэнергии запланировано с 08:00 до 17:00», – предупредил Задоренко.
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- • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 14:33;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июля будут ремонтировать сети электроснабжения в селах Безруки, Слатино и Прудянка, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".