В понедельник, 24 июля, выключат свет в трех селах Харьковщины

24 июля будут ремонтировать сети электроснабжения в селах Безруки, Слатино и Прудянка, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Вниманию жителей Безруков, Слатино и Прудянки. 24 июля будут проходить ремонтные работы в сети электроснабжения. Отключение электроэнергии запланировано с 08:00 до 17:00», – предупредил Задоренко.