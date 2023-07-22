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В понедельник, 24 июля, выключат свет в трех селах Харьковщины

Общество 14:33   22.07.2023
Оксана Якушко
В понедельник, 24 июля, выключат свет в трех селах Харьковщины Фото: АО «Харьковоблэнерго»

24 июля будут ремонтировать сети электроснабжения в селах Безруки, Слатино и Прудянка, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

«Вниманию жителей Безруков, Слатино и Прудянки. 24 июля будут проходить ремонтные работы в сети электроснабжения. Отключение электроэнергии запланировано с 08:00 до 17:00», – предупредил Задоренко.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 июля 2023 в 14:33;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 июля будут ремонтировать сети электроснабжения в селах Безруки, Слатино и Прудянка, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.".