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Враг нанес массированный удар: на Харьковщине еще один погибший

Происшествия 11:03   20.07.2023
Оксана Горун
Враг нанес массированный удар: на Харьковщине еще один погибший

Армия РФ нанесла массированный удар по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Враг нанес массированный удар по Казачьей Лопани. В результате артиллерийских обстрелов погиб 62-летний местный житель. Повреждены несколько частных домов и объектов инфраструктуры в центральной части поселка», — написал Задоренко в telegram.

Информацию о других последствиях обстрела еще уточняют.

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    • Напомним, утром 20 июля под обстрел попал еще один приграничный населенный пункт на Харьковщине — Волчанск. Там армия РФ убила 40-летнего мужчину.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 11:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ нанесла массированный удар по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко".