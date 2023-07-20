Враг нанес массированный удар: на Харьковщине еще один погибший

Армия РФ нанесла массированный удар по Казачьей Лопани, сообщил начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Враг нанес массированный удар по Казачьей Лопани. В результате артиллерийских обстрелов погиб 62-летний местный житель. Повреждены несколько частных домов и объектов инфраструктуры в центральной части поселка», — написал Задоренко в telegram.

Информацию о других последствиях обстрела еще уточняют.

Напомним, утром 20 июля под обстрел попал еще один приграничный населенный пункт на Харьковщине — Волчанск. Там армия РФ убила 40-летнего мужчину.