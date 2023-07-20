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Ворог завдав масованого удару: на Харківщині ще один загиблий

Події 11:03   20.07.2023
Оксана Горун
Ворог завдав масованого удару: на Харківщині ще один загиблий

Армія РФ завдала масованого удару по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Ворог завдав масованого удару по Козачій Лопані. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 62-річний місцевий мешканець. Пошкоджено декілька приватних будинків та об’єктів інфраструктури в центральній частині селища”, – написав Задоренко в телеграмі.

Інформацію щодо інших наслідків обстрілу ще уточнюють.

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    • Нагадаємо, вранці 20 липня під обстріл потрапив ще один прикордонний населений пункт на Харківщині – Вовчанськ. Там армія РФ вбила 40-річного чоловіка.

    Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 11:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала масованого удару по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко".