Ворог завдав масованого удару: на Харківщині ще один загиблий

Армія РФ завдала масованого удару по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Ворог завдав масованого удару по Козачій Лопані. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 62-річний місцевий мешканець. Пошкоджено декілька приватних будинків та об’єктів інфраструктури в центральній частині селища”, – написав Задоренко в телеграмі.

Інформацію щодо інших наслідків обстрілу ще уточнюють.

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Нагадаємо, вранці 20 липня під обстріл потрапив ще один прикордонний населений пункт на Харківщині – Вовчанськ. Там армія РФ вбила 40-річного чоловіка.