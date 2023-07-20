Ворог завдав масованого удару: на Харківщині ще один загиблий
Армія РФ завдала масованого удару по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“Ворог завдав масованого удару по Козачій Лопані. Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 62-річний місцевий мешканець. Пошкоджено декілька приватних будинків та об’єктів інфраструктури в центральній частині селища”, – написав Задоренко в телеграмі.
Інформацію щодо інших наслідків обстрілу ще уточнюють.
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Нагадаємо, вранці 20 липня під обстріл потрапив ще один прикордонний населений пункт на Харківщині – Вовчанськ. Там армія РФ вбила 40-річного чоловіка.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 11:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ завдала масованого удару по Козачій Лопані, повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко".