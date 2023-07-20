Вранці росіяни вдарили по Харківщині: загинув чоловік – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загиблого внаслідок обстрілу Вовчанська вранці 20 липня.
“Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, загинув 40-річний цивільний чоловік. Наразі на місце виїхали екстрені служби”, – написав Синєгубов у телеграмі.
Він зазначив, що протягом 19 липня Вовчанськ ворог обстрілював кілька разів.
“У місті пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі”, – поінформував начальник ХОВА.
Читайте також: Нічна ракетна атака та обстріли Харківщини: інформація Генштабу ЗСУ
Загалом за добу ворог бив по Харківській області з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння. Під обстрілами були населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Вранці росіяни вдарили по Харківщині: загинув чоловік – Синєгубов»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Липня 2023 в 08:38;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загиблого внаслідок обстрілу Вовчанська вранці 20 липня".