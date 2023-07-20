Вранці росіяни вдарили по Харківщині: загинув чоловік – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про загиблого внаслідок обстрілу Вовчанська вранці 20 липня.

“Сьогодні зранку російські окупанти вкотре обстріляли м. Вовчанськ Чугуївського району. На жаль, загинув 40-річний цивільний чоловік. Наразі на місце виїхали екстрені служби”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він зазначив, що протягом 19 липня Вовчанськ ворог обстрілював кілька разів.

“У місті пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі”, – поінформував начальник ХОВА.

Загалом за добу ворог бив по Харківській області з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння. Під обстрілами були населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп’янського та Чугуївського районів.