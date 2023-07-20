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Утром россияне ударили по Харьковщине: погиб мужчина — Синегубов

Происшествия 08:38   20.07.2023
Оксана Горун
Утром россияне ударили по Харьковщине: погиб мужчина — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о погибшем в результате обстрела Волчанска утром 20 июля.

«Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. К сожалению, погиб 40-летний гражданский мужчина. На место выехали экстренные службы», — написал Синегубов в telegram.

Он отметил, что в течение 19 июля Волчанск враг обстреливал несколько раз.

«В городе повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары», — проинформировал начальник ХОВА.

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В целом за сутки враг бил по Харьковской области из минометов, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения. Под обстрелом были населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 08:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о погибшем в результате обстрела Волчанска утром 20 июля".