Утром россияне ударили по Харьковщине: погиб мужчина — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о погибшем в результате обстрела Волчанска утром 20 июля.
«Сегодня утром российские оккупанты в очередной раз обстреляли г. Волчанск Чугуевского района. К сожалению, погиб 40-летний гражданский мужчина. На место выехали экстренные службы», — написал Синегубов в telegram.
Он отметил, что в течение 19 июля Волчанск враг обстреливал несколько раз.
«В городе повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома, хозяйственные постройки, произошли пожары», — проинформировал начальник ХОВА.
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В целом за сутки враг бил по Харьковской области из минометов, ствольной и реактивной артиллерии и другого вооружения. Под обстрелом были населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
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- • Дата публикации материала: 20 июля 2023 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о погибшем в результате обстрела Волчанска утром 20 июля".