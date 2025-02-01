Вибух у ТЦК та СП у Рівному: є загиблий – дані поліції

Близько 16:15 дня 1 лютого у приміщенні Рівненського ТЦК та СП стався вибух. На місці працюють слідчі та СБУ.

“Подія сталася сьогодні о 16:15. У приміщенні Територіального центру комплектування та соціальної підтримки пролунав вибух. Відомо про одну загиблу особу, ще шестеро отримали поранення”, – повідомила пресслужба Національної поліції України.

Подробиці обіцяли повідомити пізніше. У самому Рівненському ТЦК підтвердили факт вибуху та зазначили, що обставини встановлюють представники правоохоронних органів.

“Інформація про постраждалих та причинити вибуху з’ясовуються, територію оточено для забезпечення безпеки. Просимо громадян зберігати спокій, не поширювати неперевірену інформацію та дочекатися офіційних заяв від компетентних органів”, – зазначили військові.

Зазначимо, що за сьогодні це вже другий трагічний інцидент, пов’язаний із ТЦК. Вранці на заправці на Полтавщині чоловік вистрілив у співробітника ТЦК, який супроводжував військовозобов’язаних до 199-го навчального центру. Військовослужбовець загинув на місці. А нападник схопив автомат убитого та втік разом з одним із мобілізованих військовозобов’язаних. Підозрюваного в нападі та його ймовірного спільника вже затримали.