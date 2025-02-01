Взрыв в ТЦК и СП в Ровно: есть погибший — данные полиции

Около 16:15 дня 1 февраля в помещении Ровенского ТЦК и СП случился взрыв. На месте работают следователи и СБУ.

«Событие произошло сегодня в 16:15. В помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки раздался взрыв. Известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения», — сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Подробности обещали сообщить позже. В самом Ровенском ТЦК подтвердили факт взрыва и отметили, что обстоятельства устанавливают представители правоохранительных органов.

«Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, территория оцеплена для обеспечения безопасности. Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официального заявления от компетентных органов», — отметили военные.

Отметим, что за сегодня это уже второй трагический инцидент, связанный с ТЦК. Утром на заправке в Полтавской области мужчина выстрелил в сотрудника ТЦК, сопровождавшего военнообязанных в 199-й учебный центр. Военнослужащий погиб на месте. А нападавший схватил автомат убитого и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных. Подозреваемого в нападении и его вероятного сообщника уже задержали.