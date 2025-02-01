Взрыв в ТЦК и СП в Ровно: есть погибший — данные полиции
Около 16:15 дня 1 февраля в помещении Ровенского ТЦК и СП случился взрыв. На месте работают следователи и СБУ.
«Событие произошло сегодня в 16:15. В помещении Территориального центра комплектования и социальной поддержки раздался взрыв. Известно об одном погибшем лице, еще шестеро получили ранения», — сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Подробности обещали сообщить позже. В самом Ровенском ТЦК подтвердили факт взрыва и отметили, что обстоятельства устанавливают представители правоохранительных органов.
«Информация о пострадавших и причинах взрыва выясняются, территория оцеплена для обеспечения безопасности. Просим граждан сохранять спокойствие, не распространять непроверенную информацию и дождаться официального заявления от компетентных органов», — отметили военные.
Отметим, что за сегодня это уже второй трагический инцидент, связанный с ТЦК. Утром на заправке в Полтавской области мужчина выстрелил в сотрудника ТЦК, сопровождавшего военнообязанных в 199-й учебный центр. Военнослужащий погиб на месте. А нападавший схватил автомат убитого и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных. Подозреваемого в нападении и его вероятного сообщника уже задержали.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: взрыв, загиблий, погибший, пострадавшие, ровно, тцк;
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- • Дата публикации материала: 1 февраля 2025 в 17:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 16:15 дня 1 февраля в помещении Ровенского ТЦК и СП случился взрыв. На месте работают следователи и СБУ".