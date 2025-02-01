«Диванные герои» добились своего — полковник об убийстве сотрудника ТЦК

Сотрудника ТЦК застрелили на заправке на трассе Киев — Харьков. Экс-спикер ОТУ «Харьков» полковник Виталий Саранцев эмоционально отреагировал на трагедию.

1 февраля на заправке на Киевской трассе неподалеку от города Пирятин мужчина с оружием напал на сотрудника Полтавского РТЦК и СП. Работник ТЦК сопровождал военнообязанных к 199-му учебному центру.

«Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, преступник выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных», — сообщило о ситуации командование Сухопутных войск Украины.

Подозреваемого уже задержали, отметили в ГУ Нацполиции в Полтавской области.

«С привлечением спецподразделений полиции области фигуранты задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения. В ходе проведения безотлагательного обыска следователи оружие у нападавшего изъяли», — проинформировал начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев.

Сообщением об убийстве коллеги поделились на странице Харьковского ОТЦК и СП в соцсетях. Трагедия уже вызвала эмоциональную реакцию действующих военнослужащих.

«Благодарим» всех диванных героев соцсетей, которые своими комментариями о «карателях» из ТЦК и призывами к убийствам военных вкладывали свою долю ненависти в общество. Поздравляем – вы добились своего. В Пирятине погиб военнослужащий Полтавского ТЦК, у которого были проблемы со здоровьем, но продолжал выполнять свой долг перед страной. Его жизнь оборвалась из-за идей, которые вы так усердно распространяли. Ваши слова – это не просто текст. Это яд, который нашел своих исполнителей. Когда будете писать очередной комментарий с призывами к убийству или просто оскорблениями, подумайте, что на самом деле стоит за вашими смелыми словами. И готовы ли вы взять на себя ответственность за чужую кровь», — прокомментировал на своей странице в Facebook полковник, экс-спикер ОТУ «Харьков» Виталий Саранцев.