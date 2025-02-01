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“Диванні герої” досягли свого – полковник про вбивство співробітника ТЦК

Події 15:18   01.02.2025
Оксана Горун
“Диванні герої” досягли свого – полковник про вбивство співробітника ТЦК Фото: АрміяInform

Співробітника ТЦК застрелили на заправці на трасі Київ – Харків. Ексспікер ОТУ “Харків” полковник Віталій Саранцев емоційно відреагував на трагедію.

1 лютого на заправці на Київській трасі неподалік міста Пирятин чоловік зі зброєю напав на співробітника Полтавського РТЦК та СП. Працівник ТЦК супроводжував військовозобов’язаних до 199-го навчального центру.

Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом з одним з мобілізованих військовозобов’язаних“, — повідомило про ситуацію командування Сухопутних військ України.

Підозрюваного вже затримали, відзначили в ГУ Нацполіції в Полтавській області.

вбив співробітника ТЦК у Пирятині

“Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник – мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили” – поінформував начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

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Повідомленням про вбивство колеги поділилися на сторінці Харківського ОТЦК та СП у соцмережах. Трагедія вже викликала емоційну реакцію чинних військовослужбовців.

Саранцев пост про вбивство співробітника ТЦК у Пирятині

“Дякуємо” всім диванним героям соцмереж, які своїми коментарями про “карателів” із ТЦК та закликами до вбивств військових вкладали свою частку ненависті у суспільство. Вітаємо – ви досягли свого. У Пирятині загинув військовослужбовець Полтавського ТЦК, який мав проблеми зі здоров’ям, але продовжував виконувати свій обов’язок перед країною. Його життя обірвалося через ідеї, які ви так старанно поширювали. Ваші слова – це не просто текст. Це отрута, яка знайшла своїх виконавців. Коли будете писати черговий коментар із закликами до вбивства чи просто образами, подумайте, що насправді стоїть за вашими “сміливими” словами. І чи готові ви взяти на себе відповідальність за чужу кров“, – прокоментував на своїй сторінці у Facebook полковник, ексспікер ОТУ “Харків” Віталій Саранцев.
Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 15:18;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітника ТЦК застрелили на заправці на трасі Київ – Харків. Ексспікер ОТУ “Харків” полковник Віталій Саранцев емоційно відреагував на трагедію".