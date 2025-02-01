“Диванні герої” досягли свого – полковник про вбивство співробітника ТЦК
Співробітника ТЦК застрелили на заправці на трасі Київ – Харків. Ексспікер ОТУ “Харків” полковник Віталій Саранцев емоційно відреагував на трагедію.
1 лютого на заправці на Київській трасі неподалік міста Пирятин чоловік зі зброєю напав на співробітника Полтавського РТЦК та СП. Працівник ТЦК супроводжував військовозобов’язаних до 199-го навчального центру.
“Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом з одним з мобілізованих військовозобов’язаних“, — повідомило про ситуацію командування Сухопутних військ України.
Підозрюваного вже затримали, відзначили в ГУ Нацполіції в Полтавській області.
“Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник – мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили” – поінформував начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.
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Повідомленням про вбивство колеги поділилися на сторінці Харківського ОТЦК та СП у соцмережах. Трагедія вже викликала емоційну реакцію чинних військовослужбовців.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: заправка, киевская трасса, Полтавская область, саранцев, тцк, убийство;
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Лютого 2025 в 15:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Співробітника ТЦК застрелили на заправці на трасі Київ – Харків. Ексспікер ОТУ “Харків” полковник Віталій Саранцев емоційно відреагував на трагедію".