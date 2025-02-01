“Диванні герої” досягли свого – полковник про вбивство співробітника ТЦК

Співробітника ТЦК застрелили на заправці на трасі Київ – Харків. Ексспікер ОТУ “Харків” полковник Віталій Саранцев емоційно відреагував на трагедію.

1 лютого на заправці на Київській трасі неподалік міста Пирятин чоловік зі зброєю напав на співробітника Полтавського РТЦК та СП. Працівник ТЦК супроводжував військовозобов’язаних до 199-го навчального центру.

“Невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею, вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, злочинець вистрілив у військовослужбовця. Внаслідок важкого поранення солдат загинув на місці. Після нападу зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом з одним з мобілізованих військовозобов’язаних“, — повідомило про ситуацію командування Сухопутних військ України.

Підозрюваного вже затримали, відзначили в ГУ Нацполіції в Полтавській області.

“Із залученням спецпідрозділів поліції області фігурантів затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження. Його спільник – мешканець Полтави 1988 року народження. У ході проведення невідкладного обшуку слідчі зброю у нападника вилучили” – поінформував начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

Повідомленням про вбивство колеги поділилися на сторінці Харківського ОТЦК та СП у соцмережах. Трагедія вже викликала емоційну реакцію чинних військовослужбовців.