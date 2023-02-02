Live
  • Четверг 02.02.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.83
    • 🟢

В Харьковской области в Старом Салтове полностью возобновили электроснабжение

Общество 15:34   02.02.2023
Оксана Якушко
В Харьковской области в Старом Салтове полностью возобновили электроснабжение

Сегодня мастера «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение в поселке Старый Салтов Чугуевского района, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

В деоккупированных громадах региона продолжают ремонтировать линии электросетей, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.

«Из-за боевых действий вблизи населенного пункта было повреждено более 80% электросетей. Разрушениям подверглись подстанции и почти все пролеты воздушных линий. Работу специалистов «Харьковоблэнерго» усложняло большое количество вражеских мин», – отметил Михаил Харнам.


Он также рассказал, что первые 500 потребителей в Старом Салтове получили свет еще в ноябре. Энергетики установили 40 новых опор, отремонтировали 10 километров высоковольтных линий электропередачи и 24 километра линий 0,4 кВ, а также восстановили три трансформаторные подстанции, две из которых пришлось заменить полностью.

Читайте также: На Харьковщине в двух селах возле Изюма вернули свет — ХОВА

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

14:36
На Харьковщине в двух селах возле Изюма вернули свет — ХОВА
17:18
На Харьковщине энергетики восстановили свет в селе, обесточеннном с весны 2022
16:52
Металлопластиковые окна получили жители Харькова от ХОВА
13:11
Один из 50. На Харьковщине отстраивают мост, который разбомбили россияне
18:57
Новые входные группы, томограф и утепленный фасад: как выглядит отреконструированная Лозовская больница (фото)

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харьковской области в Старом Салтове полностью возобновили электроснабжение»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 15:34;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня мастера «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение в поселке Старый Салтов Чугуевского района, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.".