В Харьковской области в Старом Салтове полностью возобновили электроснабжение
Сегодня мастера «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение в поселке Старый Салтов Чугуевского района, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.
В деоккупированных громадах региона продолжают ремонтировать линии электросетей, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.
«Из-за боевых действий вблизи населенного пункта было повреждено более 80% электросетей. Разрушениям подверглись подстанции и почти все пролеты воздушных линий. Работу специалистов «Харьковоблэнерго» усложняло большое количество вражеских мин», – отметил Михаил Харнам.
Он также рассказал, что первые 500 потребителей в Старом Салтове получили свет еще в ноябре. Энергетики установили 40 новых опор, отремонтировали 10 километров высоковольтных линий электропередачи и 24 километра линий 0,4 кВ, а также восстановили три трансформаторные подстанции, две из которых пришлось заменить полностью.
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2023 в 15:34;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня мастера «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение в поселке Старый Салтов Чугуевского района, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.".