В Харьковской области в Старом Салтове полностью возобновили электроснабжение

Сегодня мастера «Харьковоблэнерго» полностью возобновили электроснабжение в поселке Старый Салтов Чугуевского района, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

В деоккупированных громадах региона продолжают ремонтировать линии электросетей, поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.

«Из-за боевых действий вблизи населенного пункта было повреждено более 80% электросетей. Разрушениям подверглись подстанции и почти все пролеты воздушных линий. Работу специалистов «Харьковоблэнерго» усложняло большое количество вражеских мин», – отметил Михаил Харнам.



Он также рассказал, что первые 500 потребителей в Старом Салтове получили свет еще в ноябре. Энергетики установили 40 новых опор, отремонтировали 10 километров высоковольтных линий электропередачи и 24 километра линий 0,4 кВ, а также восстановили три трансформаторные подстанции, две из которых пришлось заменить полностью.