На Харьковщине в двух селах возле Изюма вернули свет — ХОВА

Энергетики подали электроэнергию в села Глинское и Забавное в Харьковской области, которые были обесточены с марта 2022 года, сообщила ХОВА.

Перед началом работ в этих селах в первую очередь нужно было разминировать их, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

«На прошлой неделе саперам удалось расчистить от мин последнюю улицу в Глинском. Ранее их работе мешали погодные условия. Как только энергетики получили разрешение от спасателей, восстановили свет и на этой улице», – отметил Михаил Харнам.

Также энергетики планируют заживить Спиваковку, Студенок и Яремовку Изюмского района, которые обесточены с начала войны.