На Харьковщине в двух селах возле Изюма вернули свет — ХОВА
Энергетики подали электроэнергию в села Глинское и Забавное в Харьковской области, которые были обесточены с марта 2022 года, сообщила ХОВА.
Перед началом работ в этих селах в первую очередь нужно было разминировать их, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.
«На прошлой неделе саперам удалось расчистить от мин последнюю улицу в Глинском. Ранее их работе мешали погодные условия. Как только энергетики получили разрешение от спасателей, восстановили свет и на этой улице», – отметил Михаил Харнам.
Также энергетики планируют заживить Спиваковку, Студенок и Яремовку Изюмского района, которые обесточены с начала войны.
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- • Дата публикации материала: 31 января 2023 в 14:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики подали электроэнергию в села Глинское и Забавное в Харьковской области, которые были обесточены с марта 2022 года, сообщила ХОВА.".