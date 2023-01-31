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На Харьковщине в двух селах возле Изюма вернули свет — ХОВА

Общество 14:36   31.01.2023
Оксана Якушко
На Харьковщине в двух селах возле Изюма вернули свет — ХОВА

Энергетики подали электроэнергию в села Глинское и Забавное в Харьковской области, которые были обесточены с марта 2022 года, сообщила ХОВА.

Перед началом работ в этих селах в первую очередь нужно было разминировать их, сообщил заместитель начальника Харьковской ОВА Михаил Харнам.

«На прошлой неделе саперам удалось расчистить от мин последнюю улицу в Глинском. Ранее их работе мешали погодные условия. Как только энергетики получили разрешение от спасателей, восстановили свет и на этой улице», – отметил Михаил Харнам.

Также энергетики планируют заживить Спиваковку, Студенок и Яремовку Изюмского района, которые обесточены с начала войны.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики подали электроэнергию в села Глинское и Забавное в Харьковской области, которые были обесточены с марта 2022 года, сообщила ХОВА.".