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На Харківщині до двох сіл біля Ізюма повернули світло – ХОВА

Суспільство 14:36   31.01.2023
Оксана Якушко
На Харківщині до двох сіл біля Ізюма повернули світло – ХОВА

Енергетики подали електроенергію до села Глинське та Забавне у Харківській області, які були знеструмлені з березня 2022 року, повідомила ХОВА.

Перед початком робіт у цих селах першочергово потрібно було розмінувати їх, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

«Минулого тижня саперам вдалося розчистити від мін останню вулицю у Глинському. Раніше їхній роботі перешкоджали погодні умови. Як тільки енергетики отримали дозвіл від рятувальників, то відновили світло і на цій вулиці», – зазначив Михайло Харнам.

Також енергетики планують заживити Співаківку, Студенок та Яремівку Ізюмського району, які знеструмлені від початку війни.

Читайте також: 60% селища Слатине під Харковом, знеструмленого з березня, – вже зі світлом

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2023 в 14:36;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Енергетики подали електроенергію до села Глинське та Забавне у Харківській області, які були знеструмлені з березня 2022 року, повідомила ХОВА.".