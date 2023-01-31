На Харківщині до двох сіл біля Ізюма повернули світло – ХОВА

Енергетики подали електроенергію до села Глинське та Забавне у Харківській області, які були знеструмлені з березня 2022 року, повідомила ХОВА.

Перед початком робіт у цих селах першочергово потрібно було розмінувати їх, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.

«Минулого тижня саперам вдалося розчистити від мін останню вулицю у Глинському. Раніше їхній роботі перешкоджали погодні умови. Як тільки енергетики отримали дозвіл від рятувальників, то відновили світло і на цій вулиці», – зазначив Михайло Харнам.

Також енергетики планують заживити Співаківку, Студенок та Яремівку Ізюмського району, які знеструмлені від початку війни.