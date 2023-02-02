На Харківщині у Старому Салтові повністю відновили електропостачання
Сьогодні майстри «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у селищі Старий Салтів Чугуївського району, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.
У деокупованих громадах регіону продовжують ремонтувати лінії електромереж, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф.
«Через бойові дії поблизу населеного пункту було пошкоджено понад 80% електромереж. Руйнувань зазнали підстанції та майже всі прольоти повітряних ліній. Роботу фахівців «Харківобленерго» ускладнювала велика кількість ворожих мін», – зазначив Михайло Харнам.
Він також розповів, що перші 500 споживачів у Старому Салтові були заживлені ще у листопаді. Енергетики встановили 40 нових опор, відремонтували 10 кілометрів високовольтних ліній електропередачі і 24 кілометри ліній 0,4 кВ, а також відновили три трансформаторні підстанції, дві з яких довелося замінити повністю.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Лютого 2023 в 15:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні майстри «Харківобленерго» повністю відновили електропостачання у селищі Старий Салтів Чугуївського району, повідомив заступник начальника Харківської ОВА Михайло Харнам.".