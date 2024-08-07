Деревина для фортифікацій: ХАЦ зв’язав провадження НАБУ і звільнення Харнама

НАБУ відкрило провадження за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів при закупівлі деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині, повідомила у фейсбуці заявниця – голова ГО “Центр демократичних змін “Межа” Мартина Богуславець.

Як йдеться у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, який Богуславець опублікувала 29 липня, 24 червня НАБУ внесло до ЄРДР відомості за її заявою від 17 травня за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) – на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду.

Активісти ГО “Харківський антикорупційний центр” пов’язують появу інформації щодо відкриття кримінального провадження зі звільненням заступника начальника ХОВА Михайла Харнама, який відповідав за будівництво та ЖКГ. 5 серпня був його останній день на посаді.

“Коли стало відомо про відкриття кримінального провадження, із ХОВА звільнився заступник Синєгубова, який відповідав за будівництво загалом та фортифікації. За офіційною версією, Михайло Харнам “втомився””, – йдеться у публікації ХАЦ.

Причину звільнення Харнам озвучив у коментарі “Суспільне Харків”: “Це рішення за власним бажанням. Ніяких конфліктів ні з правоохоронними органами, як усі вже починають писати, ні з Олегом Синєгубовим немає. Все дуже добре, усім дякую за співпрацю, усьому колективу. Я впевнений, що цей колектив і далі працюватиме на благо держави“.

У ГО “ХАЦ” також зазначили, що після резонансу щодо якості фортифікацій на Харківщині та ймовірних корупційних ознак у цій справі у судовому реєстрі перестали публікувати будь-які ухвали кримінальних проваджень щодо завищення цін при закупівлі деревини.

Нагадаємо, питання вибору постачальників деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині раніше стало предметом колонки на сайті «Українська правда». Голова Антикорупційного центру «Межа» Мартина Богуславець заявила, що департамент ЖКГ та ПЕК ХОВА без конкурсів укладав прямі договори на постачання деревини для укріплень із фірмами, що мають ознаки фіктивності: ФОП Чаус І.О. , ТОВ «Герц індустрія», ТОВ «Сатисбуд», ТОВ «АТТ-БУД» та ТОВ «Деревообробне підприємство Восход». При цьому, за її даними, «власники» цих підприємств мають за плечима судові справи чи борги та «навіть не знають, що заробляють мільйони».

Як коментував заступник начальника ХОВА Євген Іванов, держпідприємства не мали можливості забезпечити завантаження, перевезення та розвантаження лісоматеріалів, натомість про таку готовність заявили фірми, «біографія» яких не викликала запитань. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пояснював, що тендерні процедури не проводили, бо боялися не встигнути передати деревину у встановлені терміни.

За даними ХАЦ, середня ціна на необроблену деревину (сосну) у лісгоспів Харківщини цього року була 1500-1600 гривень за кубометр без урахування логістики (завантаження, перевезення, розвантаження), тоді як заступник начальника ХОВА Михайло Харнам повідомив, що деревину для оборонних споруд у приватних фірм купували у середньому по 5500 гривень за кубометр із витратами на логістику. Він назвав цю ціну «ринковою». Також ХАЦ повідомляв, що ХОВА не надала перелік держлісгоспів, які нібито відмовилися постачати деревину для фортифікацій.

Раніше стало відомо, що слідчі облуправління СБУ розслідують кримінальне провадження щодо можливої розтрати при закупівлі деревини для фортифікацій на Харківщині та тим самим перешкоджання діяльності ЗСУ (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 ККУ). Проте пізніше ухвала Київського райсуду Харкова від 21 травня зникла з Єдиного держреєстру судових рішень.