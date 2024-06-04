ХОВА не назвала лісгоспи, що не надали деревину для фортифікацій – ХАЦ

ХОВА не надала перелік державних лісгоспів, які відмовилися постачати деревину для будівництва оборонних фортифікацій на Харківщині начебто через відсутність необхідних обсягів, повідомив ХАЦ.

Відповідний запит ХАЦ зробив одразу після пресконференції начальника ХОВА Олега Синєгубова та його заступника Михайла Харнама, де останній повідомив журналістам, що лісництва відмовили їм у необхідній кількості деревини. І саме тому Харківській обласній військовій адміністрації довелось заключати договори з низкою приватних фірм. Харнам обіцяв надати цей перелік на офіційний запит.

У відповіді представники ХОВА ухилилися від конкретики і тільки перерахували лісгоспи, до яких зверталися із запитом про деревину винятково електронною поштою. Інших спроб комунікації щодо деревини для фортифікацій із лісгоспами не було.

“Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Харківської ОВА надіслав запити до лісгоспів області та інших регіонів, до місцевої філії ДП “Ліси України”. Відмов або позитивних відповідей не було надано, оперативну потребу в необхідній кількості деревини жодне з підприємств лісового господарства задовольнити не змогло”, – йдеться у відповіді на запит.

Представники ХОВА писали у наступні установи і не отримали відповідей:

Північно-Східне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства

Куп’янське лісове господарство

ДП “Ізюмське лісове господарство”

ДП “Зміївське лісове господарство”

ДП “Чугуєво-Бабчанське лісове господарство”

ДП “Вовчанське лісове господарство”

ДП “Жовтневе лісове господарство”

ДП “Гутянське лісове господарство”

ДП “Охтирське лісове господарство”

Філія “Білоцерківське лісове господарство”

ДП “Білоцерківське лісове господарство”

ДП “Волинський військовий лісгосп”

Філія “Сарненське лісове господарство”

Обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство “Галсільліс”

Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство.

У Департаменті житлового господарства та паливно-енергетичного комплексу повідомили, що у подальшому при закупівлі деревини ураховували комерційні пропозиції тих підприємств, потужності яких могли задовольнити потребу відповідно до умов договорів поставки та у визначені терміни з урахуванням безпекової ситуації. Із урахуванням вищезазначеного, Департамент ЖКГ та ПЕК заключив договори з низкою філій Державного підприємства “Ліси України” та інших компаній, зокрема ТОВ “Герц індустрія”, ТОВ “АТТ БУД”, ТОВ “Сатисбуд”, ТОВ “Деревообробне підприємство “ВОСХОД” та ФОП Чаус Ігор Олегович.

Нагадаємо, ХАЦ повідомляв про те, що всі ці фірми мають ознаки фіктивності та пов’язані між собою. Із чотирма фірмами з цього переліку, за винятком ФОП Чаус. уклали договорів на поставку деревини на загальну суму 343 мільйони гривень.

“Придбання лісоматеріалів (кругляк, обрізна дошка, брус тощо) здійснювались згідно листів-запитів від Департаменту надісланих на ДП “Ліси України” та їх філії, з якими були укладені та укладаються договори відповідно до вільних обсягів та обсягів які можуть бути поставлені у визначені строки з урахуванням вимог відвантаження. Умови договорів та поставки товару, кількість та якість лісоматеріалів виконані у повному обсязі. Наразі поставки деревини за укладеними договорами тривають, будівництво фортифікаційних споруд продовжується. Лісоматеріали доставляють відповідно до термінів та договорів”, – зазначили в офіційній відповіді.

Також у ХОВА нагадали, що відкрито кримінальне провадження, вилучені оригінали запитуваних документів для проведення в установленому кримінально-процесуальним законодавством слідчо-розшукових дій.

Кілька підприємств, підконтрольних одній групі осіб, купували деревину у державних підприємств. Наприклад, у ДП “Ізюмське лісове господарство” за ціною 970 грн за кубічний метр деревини хвойних порід (сосна) діаметром 15-19 см довжиною 3-4 м.

“Після чого вказані вище підприємства здійснюють безтоварні операції з продажу деревини зазначеним вище підприємствам, які їм підконтрольні та по фіктивним ТТН нібито транспортують продукцію до Дніпропетровської області, однак фактично постачають продукцію зі складів лісових господарств до Департаменту за прямими договорами за ціною 4100 грн м3 хвойних порід (сосна), діаметром 15-19 см, довжиною 3-4 м. Так, за період з січня по березень 2024 року Департамент здійснив закупівлю деревини у приватних підприємств, які підконтрольні невстановленій групі осіб, та які причетні до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, на загальну суму близько 170 млн грн”, – йдеться у судовій ухвалі.

У той же час очільник ДП “Ліси України” Юрій Болоховець зазначає, що підприємство, яке він очолює, здатне повністю забезпечити деревиною будівництво фортифікацій в Україні. Це він повідомив уже після скандалу з будівництвом фортифікацій на Харківщині.

“Оборона держави — наш пріоритет. Підприємство першочергово виконувало і виконує всі без виключення оборонні замовлення. Ми — найбільша державна компанія. Якщо в цьому буде потреба, «Ліси України» готові до значного збільшення обсягів поставок. Умови передачі деревини для фортифікацій визначають Міністерство оборони України, ОВА, військові підрозділи. Тендери, прямі договори, будь-які інші механізми. Замовникам нема потреби звертатися до посередників — ми знайдемо обсяги, організуємо постачання. Про яку б точку на карті України не йшлося”, – підкреслив Болоховець.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомляв, що завдання з будівництва фортифікаційних споруд у Харківській області, поставлені у 2022 році, виконані на 98%. Після завершення цих робіт мав розпочатися новий етап.

У 2024 році на будівництво фортифікацій Кабмін виділив ХОВА з резервного фонду держбюджету 3,9 мільярда гривень. Наприкінці лютого проєкт «Наші гроші» писав, що протягом кількох днів ХОВА замовила будівництво фортифікацій на рекордну суму – понад 2 мільярди гривень. 4 березня Синєгубов повідомив, що у регіоні переходять до третього етапу зведення оборонних споруд.

14 березня Синєгубов на пресконференції розповідав, що до будівництва фортифікацій у регіоні залучено понад 27 компаній (близько 500 будівельників). Строки, коли споруди мають бути зведені, а також обсяги робіт та ступінь готовності об’єктів начальник ХОВА не назвав. Лише зазначив, що роботи такого масштабу у регіоні ще не виконували.

Питання відсутності мінних загороджень у прикордонні Харківщини, коли його зайняли окупанти, 12 травня порушив журналіст Андрій Цаплієнко. Про те, що немає укріплень – заявив командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський. Заступник начальника ХОВА Роман Семенуха зазначив, що «збудовані силами обласної адміністрації фортифікації займають Сили оборони України». Щодо того, що укриття для військових є не скрізь, Семенуха повідомив, що «адміністрація виконувала роботи по одній зі смуг, які займають військові». Голова ХОВА Олег Синєгубов підтвердив слова свого заступника, а також попередив про активізацію ворожої ІПсО.

Перша лінія оборони на Харківщині була, але не тієї якості, а будувати її почали за два-три місяці до ворожого наступу, розповів один із командирів харківського спецпідрозділу ГУР МОУ «Kraken» Костянтин Немічев.