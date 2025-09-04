Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою

Про ситуацію зі світлом у Лозівській громаді після ворожого обстрілу розповів мер Сергій Зеленський. Він уточнив, що через удари значно пошкоджена критична інфраструктура.

«Підприємства критичної інфраструктури працюють в режимі додаткових джерел енергопостачання. Заклади медичні також працюють. Сьогодні тільки поліклінічне відділення буде працювати до обіду. По поданню електричної енергії населення будемо інформувати додатково, а також по постачанню води можливі будуть перерви», – зазначив Зеленський.

Він також попередив, що можуть ввести погодинний графік відключень світла. Про це повідомлять додатково.

«Діти, як і раніше, навчаються дистанційно. До мешканців, у яких постраждали будинки, виїхав мобільний ЦНАП. Працюють пункти незламності. Повний перелік – на сайті Лозівської громади», – сказав він.

Відео: Сергій Зеленський

Нагадаємо, вранці 4 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов, інформував, що через удари БпЛА від електропостачання відключені близько 40 тисяч абонентів у місті Лозова та майже 700 абонентів у шести населених пунктах Близнюківської громади.

В АТ «Харківобленерго» інформували, що фахівці вже повернули світло 3 тисячам споживачів після російської атаки по населеному пункту Чугуївського району. Станом на 10:53 залишаються знеструмленими близько 90 точок обліку побутових абонентів.