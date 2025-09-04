Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою

Суспільство 12:26   04.09.2025
Вікторія Яковенко
Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою Фото: АТ “Харківобленерго”

Про ситуацію зі світлом у Лозівській громаді після ворожого обстрілу розповів мер Сергій Зеленський. Він уточнив, що через удари значно пошкоджена критична інфраструктура.

«Підприємства критичної інфраструктури працюють в режимі додаткових джерел енергопостачання. Заклади медичні також працюють. Сьогодні тільки поліклінічне відділення буде працювати до обіду. По поданню електричної енергії населення будемо інформувати додатково, а також по постачанню води можливі будуть перерви», – зазначив Зеленський.

Він також попередив, що можуть ввести погодинний графік відключень світла. Про це повідомлять додатково.

«Діти, як і раніше, навчаються дистанційно. До мешканців, у яких постраждали будинки, виїхав мобільний ЦНАП. Працюють пункти незламності. Повний перелік – на сайті Лозівської громади», – сказав він.

Відео: Сергій Зеленський

Нагадаємо, вранці 4 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов, інформував, що через удари БпЛА від електропостачання відключені близько 40 тисяч абонентів у місті Лозова та майже 700 абонентів у шести населених пунктах Близнюківської громади.

В АТ «Харківобленерго» інформували, що фахівці вже повернули світло 3 тисячам споживачів після російської атаки по населеному пункту Чугуївського району. Станом на 10:53 залишаються знеструмленими близько 90 точок обліку побутових абонентів.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою
Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою
04.09.2025, 12:26
Не поділили даму: сварка на ґрунті ревнощів закінчилася поножовщиною
Не поділили даму: сварка на ґрунті ревнощів закінчилася поножовщиною
04.09.2025, 11:45
«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені
«Затрофеїли» дрон, а він здетонував: на Харківщині загинули двоє, є поранені
04.09.2025, 12:05
Ігровий ПК від Artline: найкраще рішення для геймерів у 2025 році
Ігровий ПК від Artline: найкраще рішення для геймерів у 2025 році
18.08.2025, 09:05
Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло
Електропостачання після ударів по області вже відновлюють: коли буде світло
04.09.2025, 11:12
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43

Новини за темою:

13:12
Якість води може погіршитись на Харківщині: чому, розповіли синоптики
16:13
Без води залишаться два райони Харкова в середу: причина й адреси
12:34
Скільки бюветів з безкоштовною водою ще планують встановити у Харкові
16:17
Як знайти бювети з водою: для харків’ян створили зручний сервіс
15:23
Два райони Харкова залишаться без води у середу: адреси

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Частина Лозівщини без світла: можуть ввести погодинний графік, що з водою»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 12:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про ситуацію зі світлом у Лозівській громаді після ворожого обстрілу розповів мер Сергій Зеленський. Він уточнив, що через удари значно пошкоджена критична інфраструктура.".