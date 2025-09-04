Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)

Фронт 18:31   04.09.2025
Елена Нагорная
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео) Фото: armyinform.com.ua

Российские дроны на оптоволокне долетают уже до села Черкасская Лозовая и поселка Лесное — пригорода Харькова, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.

«Если враг применяет оптоволокно, то этот дрон может долетать на 30 км, — говорит Задоренко. — И сегодня эти дроны долетают до Черкасской Лозовой — это соседняя громада. Это уже пригород Харькова. Поселок Лесное. Эти дроны долетают до Русской Лозовой, что представляет уже большую опасность для людей, проживающих в пригороде Харькова. Потому что там проживает большое количество людей и есть большое количество гражданских транспортных средств».

Видео: «Суспільне. Студія»

По его словам, обстрелы населенных пунктов Дергачевской громады происходят практически ежедневно. Россияне усилили применение реактивной и ствольной артиллерии, БпЛА различных видов (FPV-дроны, «Молнии», «Шахеды»), в меньшей степени применяют управляемые авиабомбы.

Напомним, 4 сентября около 9:00-9:30 в результате детонации российского FPV-дрона в Казачьей Лопани погибли мужчины в возрасте 51 и 41 года, еще двое — мужчины 39 и 49 лет — получили травмы. Предварительно установлено, что местные жители разбирали беспилотник и тот сдетонировал.

Читайте также: Раненых в Казачьей Лопани смогли госпитализировать через семь часов

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
Бронь для фиктивных сотрудинков и обыски: что происходит в КП в Харькове – ХАЦ
03.09.2025, 09:29
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
04.09.2025, 14:19
Россияне продвинулись возле Степовой Новоселовки на Харьковщине – DeepState
Россияне продвинулись возле Степовой Новоселовки на Харьковщине – DeepState
04.09.2025, 17:30
Новости Харькова — главное 4 сентября: 40 тысяч абонентов в Лозовой без света
Новости Харькова — главное 4 сентября: 40 тысяч абонентов в Лозовой без света
04.09.2025, 17:55
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
Харьков хочет купить 85 подержанных автобусов из ЕС: Терехов объяснил, зачем
02.09.2025, 21:50
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)
04.09.2025, 18:31

Новости по теме:

16:49
Раненых в Казачьей Лопани смогли госпитализировать через семь часов
15:25
«Их встретили дроны»: «скорая» не смогла забрать раненых из Казачьей Лопани
12:05
«Затрофеили» дрон, а он сдетонировал: на Харьковщине есть погибшие и раненые
11:04
Мужчину, который ехал на велосипеде, утром убили россияне на Харьковщине
17:55
Задоренко: десятки российских ДРГ пытались проникнуть на Харьковщину в августе

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 18:31;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские дроны на оптоволокне долетают уже до села Черкасская Лозовая — пригорода Харькова, рассказал в эфире «Суспільне. Студия» глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.".