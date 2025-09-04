Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)
Российские дроны на оптоволокне долетают уже до села Черкасская Лозовая и поселка Лесное — пригорода Харькова, рассказал в эфире «Суспільне. Студія» глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко.
«Если враг применяет оптоволокно, то этот дрон может долетать на 30 км, — говорит Задоренко. — И сегодня эти дроны долетают до Черкасской Лозовой — это соседняя громада. Это уже пригород Харькова. Поселок Лесное. Эти дроны долетают до Русской Лозовой, что представляет уже большую опасность для людей, проживающих в пригороде Харькова. Потому что там проживает большое количество людей и есть большое количество гражданских транспортных средств».
Видео: «Суспільне. Студія»
По его словам, обстрелы населенных пунктов Дергачевской громады происходят практически ежедневно. Россияне усилили применение реактивной и ствольной артиллерии, БпЛА различных видов (FPV-дроны, «Молнии», «Шахеды»), в меньшей степени применяют управляемые авиабомбы.
Напомним, 4 сентября около 9:00-9:30 в результате детонации российского FPV-дрона в Казачьей Лопани погибли мужчины в возрасте 51 и 41 года, еще двое — мужчины 39 и 49 лет — получили травмы. Предварительно установлено, что местные жители разбирали беспилотник и тот сдетонировал.
4 сентября 2025
