Задоренко: дрони РФ на оптоволокні долітають вже до передмістя Харкова (відео)
Російські дрони на оптоволокні долітають уже до села Черкаська Лозова та селища Лісне – передмістя Харкова, розповів в етері «Суспільне. Студія» голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
“Якщо ворог застосовує оптоволокно, то цей дрон може долітати на 30 км, – говорить Задоренко. – І сьогодні ці дрони долітають до Черкаської Лозової – це сусідня громада. Це вже передмістя Харкова. Селище Лісне. Ці дрони долітають до Руської Лозової, що робить уже велику небезпеку для людей, які проживають у передмісті Харкова. Бо там проживає велика кількість людей і є велика кількість цивільних транспортних засобів”.
Відео: «Суспільне. Студія»
За його словами, обстріли населених пунктів Дергачівської громади відбуваються практично щодня. Росіяни посилили застосування реактивної та ствольної артилерії, БпЛА різних видів (FPV-дрони, “молнии”, “шахеди”), меншою мірою застосовують керовані авіабомби.
Нагадаємо, 4 вересня близько 9:00-9:30 в результаті детонації російського FPV-дрона в Козачій Лопані загинули чоловіки у віці 51 та 41 року, ще двоє – чоловіки 39 та 49 років – отримали травми. Попередньо встановлено, що місцеві жителі розбирали безпілотник.
Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 18:31
