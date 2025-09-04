Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Задоренко: дрони РФ на оптоволокні долітають вже до передмістя Харкова (відео)

Фронт 18:31   04.09.2025
Олена Нагорна
Задоренко: дрони РФ на оптоволокні долітають вже до передмістя Харкова (відео) Фото: armyinform.com.ua

Російські дрони на оптоволокні долітають уже до села Черкаська Лозова та селища Лісне – передмістя Харкова, розповів в етері «Суспільне. Студія» голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“Якщо ворог застосовує оптоволокно, то цей дрон може долітати на 30 км, – говорить Задоренко. – І сьогодні ці дрони долітають до Черкаської Лозової – це сусідня громада. Це вже передмістя Харкова. Селище Лісне. Ці дрони долітають до Руської Лозової, що робить уже велику небезпеку для людей, які проживають у передмісті Харкова. Бо там проживає велика кількість людей і є велика кількість цивільних транспортних засобів”.

Відео: «Суспільне. Студія»

За його словами, обстріли населених пунктів Дергачівської громади відбуваються практично щодня. Росіяни посилили застосування реактивної та ствольної артилерії, БпЛА різних видів (FPV-дрони, “молнии”, “шахеди”), меншою мірою застосовують керовані авіабомби.

Нагадаємо, 4 вересня близько 9:00-9:30 в результаті детонації російського FPV-дрона в Козачій Лопані загинули чоловіки у віці 51 та 41 року, ще двоє – чоловіки 39 та 49 років – отримали травми. Попередньо встановлено, що місцеві жителі розбирали безпілотник.

Читайте також: Поранених у Козачій Лопані змогли ушпиталити за сім годин

Автор: Олена Нагорна
