Йдуть бої в районі Вовчанська, п’ять атак РФ на Харківщині вже відбили – ГШ

Сім разів атакували від початку доби російські військові на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили одну атаку супротивника в районі населеного пункту Вовчанськ, ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

Нагадаємо, вранці 4 вересня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби кількість боїв у Харківській області зросла до 17.