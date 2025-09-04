Йдуть бої в районі Вовчанська, п’ять атак РФ на Харківщині вже відбили – ГШ
Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр
Сім разів атакували від початку доби російські військові на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.
На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили одну атаку супротивника в районі населеного пункту Вовчанськ, ще два бої тривають.
На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.
Нагадаємо, вранці 4 вересня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби кількість боїв у Харківській області зросла до 17.
Читайте також: Росіяни просунулися біля Степової Новоселівки на Харківщині – DeepState
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Генштаб ЗСУ, новини Харкова, фронт;
Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 17:50
Сім разів атакували від початку доби російські військові на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.