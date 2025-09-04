Live
Йдуть бої в районі Вовчанська, п’ять атак РФ на Харківщині вже відбили – ГШ

Фронт 17:50   04.09.2025
Олена Нагорна
Йдуть бої в районі Вовчанська, п'ять атак РФ на Харківщині вже відбили – ГШ Фото: Олександр Рихлицький, 22 ОМБр

Сім разів атакували від початку доби російські військові на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни зупинили одну атаку супротивника в районі населеного пункту Вовчанськ, ще два бої тривають.

На Куп’янському напрямку агресор чотири рази здійснював штурмові дії в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Борівська Андріївка та в напрямках Петропавлівки й Новоплатонівки.

Нагадаємо, вранці 4 вересня Генштаб ЗСУ поінформував, що протягом минулої доби кількість боїв у Харківській області зросла до 17.

Читайте також: Росіяни просунулися біля Степової Новоселівки на Харківщині – DeepState

Автор: Олена Нагорна
Новини за темою:

08:06
22 рази атакували росіяни на Харківщині: ранкові дані Генштабу
16:47
Шість боїв йдуть на Харківщині – зведення Генштабу ЗСУ на 16:00
16:46
Де атакував ворог на Харківщині 1 вересня: дані Генштабу на 16:00
17:23
Де росіяни на Харківщині атакують найбільше – Генштаб ЗСУ
17:35
Де зараз тривають бої у Харківській області – Генштаб ЗСУ

