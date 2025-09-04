Идут бои в районе Волчанска, пять атак РФ на Харьковщине уже отбили — Генштаб
Фото: Александр Рыхлицкий, 22 ОМБр
Семь раз атаковали с начала суток российские военные в Харьковской области, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили одну атаку противника в районе населенного пункта Волчанск, еще два боя продолжаются.
На Купянском направлении агрессор четыре раза штурмовал в районах населенных пунктов Степовая Новоселовка, Боровская Андреевка и в направлениях Петропавловки и Новоплатоновки.
Напомним, утром 4 сентября Генштаб ВСУ информировал, что в течение минувших суток количество боев в Харьковской области возросло до 17.
Читайте также: Россияне продвинулись возле Степовой Новоселовки на Харьковщине – DeepState
4 сентября 2025 в 17:50
