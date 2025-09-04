Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень
Станом на 4 вересня на Харківщині актуальна 3301 вакансія, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря фізичної та реабілітаційної медицини із зарплатою 56 тисяч гривень. Машиніст навантажувальної машини матиме 50 тисяч, обвалювальник м’яса – 40 тисяч.
Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів зароблятиме 35600 гривень, монтажник – 30 тисяч, слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування – 29900, машиніст крана – 25 тисяч, фахівець з методів розширення ринку збуту – 24900, менеджер з логістики – 23 тисячі, начальник планово-економічного відділу – 20 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.
