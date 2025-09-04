Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харків  +18°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень

Економіка 20:28   04.09.2025
Олена Нагорна
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень

Станом на 4 вересня на Харківщині актуальна 3301 вакансія, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія лікаря фізичної та реабілітаційної медицини із зарплатою 56 тисяч гривень. Машиніст навантажувальної машини матиме 50 тисяч, обвалювальник м’яса – 40 тисяч.           

Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів зароблятиме 35600 гривень, монтажник – 30 тисяч, слюсар з ремонту парогазотурбінного устаткування – 29900, машиніст крана – 25 тисяч, фахівець з методів розширення ринку збуту – 24900, менеджер з логістики – 23 тисячі, начальник планово-економічного відділу – 20 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на гарячу лінію обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 8:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Читайте також: Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді

Автор: Олена Нагорна
Популярно
«Кривавий» Місяць зійде над Харковом 7 вересня: коли спостерігати затемнення
«Кривавий» Місяць зійде над Харковом 7 вересня: коли спостерігати затемнення
04.09.2025, 21:43
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень
Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень
04.09.2025, 20:28
Тепло і сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня
Тепло і сонячно: прогноз погоди в Харкові та області на 5 вересня
04.09.2025, 20:02
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43
Задоренко: дрони РФ на оптоволокні долітають вже до передмістя Харкова (відео)
Задоренко: дрони РФ на оптоволокні долітають вже до передмістя Харкова (відео)
04.09.2025, 18:31
Атака БпЛА на енергетику: у Лозовій та районі почали повертати світло
Атака БпЛА на енергетику: у Лозовій та районі почали повертати світло
04.09.2025, 19:31

Новини за темою:

14:36
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч
16:49
Зарплати до 120 тисяч гривень: яку роботу пропонують в Харкові й області
14:42
Бронювання й пільги на «комуналку»: є робота в харківському КП
16:11
Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 20 до 50 тисяч гривень
15:22
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, кому пропонують 50 тисяч

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Вакансії тижня в Харкові та області: є робота із зарплатою 56 тисяч гривень»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 20:28;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 4 вересня на Харківщині актуальна 3301 вакансія, повідомляють у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".