Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен

Харьков 20:28   04.09.2025
Елена Нагорная
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен

По состоянию на 4 сентября в Харьковской области актуальна 3301 вакансия, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача физической и реабилитационной медицины с зарплатой 56 тысяч гривен. Машинист погрузочной машины будет получать 50 тысяч, обвальщик мяса – 40 тысяч.

Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов будет зарабатывать 35600 гривен, монтажник – 30 тысяч, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования – 29900, машинист крана – 25 тысяч, специалист по методам расширения рынка сбыта – 24900, менеджер по логистике – 23 тысячи, начальник планово-экономического отдела – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Читайте также: Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
Шесть «красных» дипломов: харьковчанин установил рекорд Украины
04.09.2025, 14:19
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)
Дроны РФ на оптоволокне долетают уже до пригорода Харькова — Задоренко (видео)
04.09.2025, 18:31
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен
04.09.2025, 20:28
Новости Харькова — главное 4 сентября: в Лозовой возвращают свет, фронт
Новости Харькова — главное 4 сентября: в Лозовой возвращают свет, фронт
04.09.2025, 20:34
Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного
Четверть миллиона гривен украл таксист в Харькове у пассажира-военного
04.09.2025, 19:08
«Кровавая» Луна взойдет над Харьковом 7 сентября: когда наблюдать затмение
«Кровавая» Луна взойдет над Харьковом 7 сентября: когда наблюдать затмение
04.09.2025, 21:43

Новости по теме:

14:36
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч
16:49
Зарплаты до 120 тысяч гривен: какую работу предлагают в Харькове и области
14:42
Бронирование и льготы на «коммуналку»: есть работа в харьковском КП
16:11
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 20 до 50 тысяч гривен
15:22
Работа в Харькове и области: вакансии недели, кому предлагают 50 тысяч

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен»; из категории Харьков на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 20:28;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 4 сентября в Харьковской области актуальна 3301 вакансия, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".