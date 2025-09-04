Вакансии недели в Харькове и области: есть работа с зарплатой 56 тысяч гривен

По состоянию на 4 сентября в Харьковской области актуальна 3301 вакансия, сообщают в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия врача физической и реабилитационной медицины с зарплатой 56 тысяч гривен. Машинист погрузочной машины будет получать 50 тысяч, обвальщик мяса – 40 тысяч.

Мастер по эксплуатации и ремонту машин и механизмов будет зарабатывать 35600 гривен, монтажник – 30 тысяч, слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования – 29900, машинист крана – 25 тысяч, специалист по методам расширения рынка сбыта – 24900, менеджер по логистике – 23 тысячи, начальник планово-экономического отдела – 20 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 8:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.