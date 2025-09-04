Сьогодні 4 вересня: який день в історії
4 вересня 2024 року російська ракета вбила семеро людей у Львові, серед них – родину Ярослава Базилевича: жінку та трьох доньок. У 1991-му в цей день над будівлею Верховної Ради України підняли синьо-жовтий прапор. У 1985-му загинув український поет Василь Стус. У 1965-му в київському кінотеатрі “Україна” відбулася прем’єра фільму “Тіні забутих предків”, на якій стався незапланований виступ дисидентів. У 1870-му у Франції проголосили Третю республіку. У 476-му влади зрікся останній імператор Західної Римської Імперії Ромул Август.
Свята та пам’ятні дати 4 вересня
4 вересня в Україні – День митного брокера.
У світі – Всесвітній день сексуального здоров’я.
Також сьогодні: Всесвітній день тхеквондо.
4 вересня в історії
4 вересня 476 року влади зрікся останній імператор Західної Римської Імперії Ромул Август (відоміший на прізвисько “Августул” – тобто “дрібний Август” або “Августеня”). Докладніше.
4 вересня 1870 року у Франції проголосили Третю республіку та сформували уряд національної оборони. Докладніше.
4 вересня 1965 року в київському кінотеатрі “Україна” відбулася прем’єра фільму “Тіні забутих предків” Сергія Параджанова. Під час показу піднявся протест проти арештів української інтелігенції. Докладніше.
4 вересня 1985 року загинув український поет Василь Стус. Докладніше.
4 вересня 1991 року над будівлею Верховної Ради України підняли синьо-жовтий прапор. Докладніше.
4 вересня 2024 року російська ракета вдарила по житловому будинку у Львові, на місці загинуло семеро людей, серед них – троє дітей. 66 людей отримали поранення. Майже через місяць після удару, 2 жовтня, у лікарні помер один із поранених – Богдан Кріль.
Той “приліт” забрав родину в Ярослава Базилевича – загинули його дружина Євгенія та три дочки: Ярина, Дарія та Емілія. Фото розбитої російськими ракетами сім’ї опублікував мер Львова Андрій Садовий, підписавши: “Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік”.
Ярослав Базилевич знайшов у собі сили жити далі та присвятив себе увічненню пам’яті родини. 25 вересня 2024 року Український католицький університет повідомив: на згадку про студентку Дарію Базилевич, її загиблу маму та сестер спільно з батьком родини Ярославом та Національною скаутською організацією України “Пласт” заснували стипендіальний іменний фонд (ендавмент).
“Ціль – зібрати 100 тис. доларів, завдяки яким щороку студенти УКУ зможуть отримувати стипендію”, – пояснили у виші та навели слова самого Ярослава про його втрату: “Я був найбагатшим, найщасливішим чоловіком і батьком: я мав скарб і завжди розумів, що це скарб – мати таку дружину і таких відповідальних, працьовитих, гарних, розумних, ініціативних, патріотичних дітей. Весь час я пишався ними та пишаюся надалі. У них мало бути все попереду – у кожної з них. В одну мить я втратив ту багатогранність відчуттів, яку вони всі четверо, кожна по-своєму давали мені протягом нашого спільного життя. Сьогодні я маю найкращі, найщасливіші, найпрекрасніші спогади – все решта ампутовано! То ж прошу кожного допомоги у створенні сталого стипендійного фонду імені Євгенії, Ярини, Дарії та Емілії Базилевич, щоб світ пам’ятав їхні імена”.
У лютому 2025 року, коли президент США Дональд Трамп усе ще намагався розібратися, чи не сталося так, що “добра” Росія захищається від “злої” України, Ярослав Базилевич та Максим Кулик – мешканець Кривого Рогу, який також втратив дружину та трьох дітей – разом зверталися до американських конгресменів. У червні цього року Базилевич взяв участь у форумі, присвяченому роботі Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.
“Ми не маємо права дозволити, щоб ці втрати залишилися лише особистою трагедією для кожної родини, — цитувала його промова “Суспільне Львів”. – Це не просто формальність, це доказ того, що моя родина існувала, що їхнє життя було знищено російською ракетою. Мій дім зруйновано. Це запис, який залишиться назавжди, який стане частиною справедливості”.
Церковне свято 4 вересня
4 вересня вшановують пам’ять священномученика Вавили, єпископа Великої Антіохії, і з ним трьох отроків: Урвана, Прилідіана, Єполонія та матері їхньої Христодули. Докладніше.
Народні прикмети
Якщо на цибулі багато лушпиння, то зима буде морозною.
Якщо 4 вересня пішов дощ, але земля швидко висохла після нього, то буде затяжна негода.
Що не можна робити 4 вересня
Не можна ходити в гості.
Не можна позичати гроші.
Краще в цей день не розводити багаття.
Новини за темою:
- Категорії: Календар, Події, Політика, Світ, Суспільство, Україна; Теги: загиблі, исторія, львов, ракетна атака, церковне свято;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сьогодні 4 вересня: який день в історії»; з категорії Календар на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Вересня 2025 в 06:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 вересня 2024 року російська ракета вбила семеро людей у Львові, серед них – родину Ярослава Базилевича: жінку та трьох доньок".