Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:11

Удар по Чугуевщине: пятеро людей ранены, возникли пожары – данные ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали 26 пожаров. Четыре из них – возникли из-за «прилетов».

Возгорания в результате обстрелов зафиксировали в Лозовской и Чугуевском районах.

«Ночью враг совершил атаку ударными БпЛА на поселок Малиновка и Чугуев Чугуевского района. В первом случае попадание пришлось по частному двору, в результате чего возник пожар в частном доме, также горели два легковых авто, площадью 80 м. кв. Пострадали пятеро гражданских», – пишут в ГСЧС.

В результате другого «прилета» горело гражданское предприятие на площади 50 метров квадратных.

Кроме того, в течение суток 13 пожаров бушевали в природных экосистемах на общей площади 10,7 гектаров. Еще три лесных пожара до сих пор пытаются потушить спасатели.

07:50

Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты

О том, что на Харьковщине некоторые пригородные поезда изменяют свои маршруты, сообщили в АО «Укрзалізниця».

В сообщении указывают, что изменения в движении электричек связаны с повышенной опасностью в Харьковской области.

Таким образом, до/со станции Варваровка ограничивают такие поезда:

– №6272 Синельниково-1 — Варваровка (вместо Синельниково-1 — Самойловка).

– №6277 Варваровка — Днепр (вместо Самойловка — Днепр).

Также в «Укрзалізниці» просят учитывать изменения при планировании маршрутов.

07:35

Была угроза баллистики, враг запускал КАБы – тревожная ночь в Харьковской области

Дважды этой ночью звучала тревога на Харьковщине. Первый раз ее объявили в 00:54 из-за БпЛА на севере области. В воздушных силах уточнили: российские беспилотники летают над чугуевским районом.

Угроза ударов беспилотников сохранялась до 02:48, после чего прозвучал отбой. Повторно тревогу дали в 05:34 – тогда в Донецкой области зафиксировали пуски КАБ.

Кроме того, для регионов, где объявили тревогу, возникла еще и угроза баллистики.

На этот раз тревога звучала меньше часа, уже в 06:15 объявили отбой.