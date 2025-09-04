Live
  • Чт 04.09.2025
  • Харьков  +14°С
  • USD 41.37
  • EUR 48.2

Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь

Украина 08:11   04.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

08:11

Удар по Чугуевщине: пятеро людей ранены, возникли пожары – данные ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток в регионе бушевали 26 пожаров. Четыре из них – возникли из-за «прилетов».

Возгорания в результате обстрелов зафиксировали в Лозовской и Чугуевском районах.

«Ночью враг совершил атаку ударными БпЛА на поселок Малиновка и Чугуев Чугуевского района. В первом случае попадание пришлось по частному двору, в результате чего возник пожар в частном доме, также горели два легковых авто, площадью 80 м. кв. Пострадали пятеро гражданских», – пишут в ГСЧС.

В результате другого «прилета» горело гражданское предприятие на площади 50 метров квадратных.

Кроме того, в течение суток 13 пожаров бушевали в природных экосистемах на общей площади 10,7 гектаров. Еще три лесных пожара до сих пор пытаются потушить спасатели.

07:50

Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты

О том, что на Харьковщине некоторые пригородные поезда изменяют свои маршруты, сообщили в АО «Укрзалізниця».

В сообщении указывают, что изменения в движении электричек связаны с повышенной опасностью в Харьковской области.

Таким образом, до/со станции Варваровка ограничивают такие поезда:

– №6272 Синельниково-1 — Варваровка (вместо Синельниково-1 — Самойловка).
– №6277 Варваровка — Днепр (вместо Самойловка — Днепр).

Также в «Укрзалізниці» просят учитывать изменения при планировании маршрутов.

07:35

Была угроза баллистики, враг запускал КАБы – тревожная ночь в Харьковской области

Дважды этой ночью звучала тревога на Харьковщине. Первый раз ее объявили в 00:54 из-за БпЛА на севере области. В воздушных силах уточнили: российские беспилотники летают над чугуевским районом. 

Угроза ударов беспилотников сохранялась до 02:48, после чего прозвучал отбой. Повторно тревогу дали в 05:34 – тогда в Донецкой области зафиксировали пуски КАБ.

Кроме того, для регионов, где объявили тревогу, возникла еще и угроза баллистики. 

На этот раз тревога звучала меньше часа, уже в 06:15 объявили отбой. 

Читайте также: Сегодня 4 сентября: какой день в истории

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
Взрыв в Харькове: БпЛА «Молния» ударил по территории учебного заведения
03.09.2025, 20:35
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
«Изуродованный бомбами и ракетами»: как сейчас выглядит Купянск с воздуха 📹
03.09.2025, 19:19
Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь
04.09.2025, 08:11
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
Россияне с триколором бегают по Купянску – что происходит в городе (видео)
03.09.2025, 16:30
Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты
Из-за опасности на Харьковщине электрички меняют маршруты
04.09.2025, 07:26
Удар по Чугуевщине: пятеро людей ранены, возникли пожары – данные ГСЧС
Удар по Чугуевщине: пятеро людей ранены, возникли пожары – данные ГСЧС
04.09.2025, 08:00

Новости по теме:

21:56
Новости Харькова — главное 1 сентября: открыли новые подземные школы
21:42
Новости Харькова — главное 30 августа: ситуация в Мировом, убили Парубия
22:00
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
22:22
Новости Харькова — главное 26 августа: РФ возле Купянска, преступление в морге
22:00
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 4 сентября: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 сентября 2025 в 08:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".