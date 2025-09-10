В Лозовой отменили почасовые отключения света
О том, что в Лозовой восстановили круглосуточную подачу электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».
«Специалистам удалось в полном объеме возобновить электроснабжение в городе Лозовая после вражеских обстрелов. Энергетики в сжатые сроки заживили критическую инфраструктуру. Это позволило обеспечить бесперебойную работу важных для нормальной жизнедеятельности города объектов. Благодаря кропотливой и слаженной работе специалистов высоковольтных и распределительных сетей все потребители — со светом», – говорится в сообщении.
Вместе с тем, жителей предупреждают, что в дальнейшем свет все еще могут отключать для проведения аварийно-восстановительных работ.
Напомним, в Лозовой были почасовые отключения из-за российского обстрела. Атака на Лозовую началась в ночь на 5 августа около 03:00. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, она длилась около двух часов. За это время по городу ударили 33 БпЛА. В результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Среди десятерых пострадавших – четыре железнодорожника, они госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили острую реакцию на стресс, один человек получил ранение стеклом. В облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на местах «прилетов» возникли пожары. Тем временем мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал ночную атаку города «настоящим террором мирных людей». В Лозовой пытаются восстановить водоснабжение и вернуть свет. Кроме того, в результате атаки временно поменяли маршруты и некоторые пригородные поезда.
Читайте также: Тепловики показали, как в Шевченковском районе готовятся к холодам
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Лозовой отменили почасовые отключения света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 10:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Лозовой восстановили круглосуточную подачу электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». ".