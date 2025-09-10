В Лозовой отменили почасовые отключения света

О том, что в Лозовой восстановили круглосуточную подачу электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

«Специалистам удалось в полном объеме возобновить электроснабжение в городе Лозовая после вражеских обстрелов. Энергетики в сжатые сроки заживили критическую инфраструктуру. Это позволило обеспечить бесперебойную работу важных для нормальной жизнедеятельности города объектов. Благодаря кропотливой и слаженной работе специалистов высоковольтных и распределительных сетей все потребители — со светом», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, жителей предупреждают, что в дальнейшем свет все еще могут отключать для проведения аварийно-восстановительных работ.

Напомним, в Лозовой были почасовые отключения из-за российского обстрела. Атака на Лозовую началась в ночь на 5 августа около 03:00. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, она длилась около двух часов. За это время по городу ударили 33 БпЛА. В результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Среди десятерых пострадавших – четыре железнодорожника, они госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили острую реакцию на стресс, один человек получил ранение стеклом. В облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на местах «прилетов» возникли пожары. Тем временем мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал ночную атаку города «настоящим террором мирных людей». В Лозовой пытаются восстановить водоснабжение и вернуть свет. Кроме того, в результате атаки временно поменяли маршруты и некоторые пригородные поезда.