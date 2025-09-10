Live
  • Ср 10.09.2025
  • Харьков  +23°С
  • USD 41.12
  • EUR 48.29

В Лозовой отменили почасовые отключения света

Общество 10:49   10.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Лозовой отменили почасовые отключения света Фото: АО «Харьковоблэнерго»/Telegram

О том, что в Лозовой восстановили круглосуточную подачу электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». 

«Специалистам удалось в полном объеме возобновить электроснабжение в городе Лозовая после вражеских обстрелов. Энергетики в сжатые сроки заживили критическую инфраструктуру. Это позволило обеспечить бесперебойную работу важных для нормальной жизнедеятельности города объектов. Благодаря кропотливой и слаженной работе специалистов высоковольтных и распределительных сетей все потребители — со светом», – говорится в сообщении.

Вместе с тем, жителей предупреждают, что в дальнейшем свет все еще могут отключать для проведения аварийно-восстановительных работ.

Напомним, в Лозовой были почасовые отключения из-за российского обстрела. Атака на Лозовую началась в ночь на 5 августа около 03:00. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, она длилась около двух часов. За это время по городу ударили 33 БпЛА. В результате обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура – горели крыши депо и вокзала. Погиб дежурный механик одного из подразделений. Среди десятерых пострадавших – четыре железнодорожника, они госпитализированы в состоянии легкой и средней тяжести. Еще пять человек, в том числе двое детей, получили острую реакцию на стресс, один человек получил ранение стеклом. В облуправлении ГСЧС в Харьковской области уточнили, что на местах «прилетов» возникли пожары. Тем временем мэр Лозовой Сергей Зеленский назвал ночную атаку города «настоящим террором мирных людей». В Лозовой пытаются восстановить водоснабжение и вернуть свет. Кроме того, в результате атаки временно поменяли маршруты и некоторые пригородные поезда.

Читайте также: Тепловики показали, как в Шевченковском районе готовятся к холодам

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 10 сентября: пожары, бои, обстрелы
Новости Харькова — главное за 10 сентября: пожары, бои, обстрелы
10.09.2025, 10:53
Схема в КП действовала много лет: как бюджет Харькова потерял почти 7 млн грн
Схема в КП действовала много лет: как бюджет Харькова потерял почти 7 млн грн
09.09.2025, 15:24
Россияне «Купянск взяли в кредит» – что это значит, объяснил Коваленко
Россияне «Купянск взяли в кредит» – что это значит, объяснил Коваленко
10.09.2025, 09:35
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
Опасная погода надвигается на Харьков – предупреждение синоптиков
09.09.2025, 14:31
Россия атаковала Польшу БпЛА: Туск проинформировал НАТО
Россия атаковала Польшу БпЛА: Туск проинформировал НАТО
10.09.2025, 08:38
В Лозовой отменили почасовые отключения света
В Лозовой отменили почасовые отключения света
10.09.2025, 10:49

Новости по теме:

13:13
Когда в Лозовой полностью восстановят свет: Синегубов назвал сроки
11:00
Сколько абонентов в Лозовой еще остаются без света, сообщил Синегубов
19:31
Атака БпЛА на энергетику: в Лозовой и районе начали возвращать свет
12:26
Часть Лозовщины без света: могут ввести почасовой график, что с водой (видео)
19:07
Пассажиру стало плохо — харьковский поезд опаздывает в Краматорск

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «В Лозовой отменили почасовые отключения света»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 сентября 2025 в 10:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в Лозовой восстановили круглосуточную подачу электроэнергии, сообщили в АО «Харьковоблэнерго». ".