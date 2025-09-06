Сколько абонентов в Лозовой еще остаются без света, сообщил Синегубов
В городе Лозовая на Харьковщине продолжают возобновлять электроснабжение после ударов РФ.
«На сегодняшний день в результате аварии, произошедшей из-за российского обстрела 3 сентября, остается обесточено около 7 тысяч абонентов города Лозовая и полностью – село Домаха», — информирует глава ХОВА Олег Синегубов.
Он уточнил, что в Лозовой применяются 3-часовые подключения абонентов к электросети, поочередно разные районы города.
Напомним, в Лозовой «Шахеды» ударили по критической инфраструктуре. Мэр Сергей Зеленский сообщил, что повреждения значительны. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил: без электроснабжения осталось около сорока тысяч абонентов в Лозовой и еще 700 в шести населенных пунктах Близнецовской громады.
Начальник ХОВА Олег Синегубов с утра пятого сентября сообщал: со светом уже все населенные пункты Близнюковской громады. В Лозовой абонентов разных районов поочередно подключали на три часа. По данным мэра Сергея Зеленского, критическая инфраструктура работает. Частично – на альтернативных источниках. Воду подают бесперебойно.
