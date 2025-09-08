Live
  • Пн 08.09.2025
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.22
  • EUR 48.16

Когда в Лозовой полностью восстановят свет: Синегубов назвал сроки

Общество 13:13   08.09.2025
Виктория Яковенко
Когда в Лозовой полностью восстановят свет: Синегубов назвал сроки Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Лозовской громаде в Харьковской области продолжается восстановление электроснабжения после вражеского обстрела 3 сентября.

Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, без света до сих пор остаются семь тысяч абонентов, продолжаются почасовые отключения.

«Сейчас абонентов подключают не на три часа, а уже на шесть. Планируем через день-два завершить все работы и полностью возобновить электроснабжение», — отметил Синегубов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов с утра пятого сентября сообщал: со светом уже все населенные пункты Близнюковской громады. В Лозовой абонентов разных районов поочередно подключали на три часа. По данным мэра Сергея Зеленского, критическая инфраструктура работает. Частично – на альтернативных источниках. Воду подают бесперебойно. Утром 6 сентября глава ХОВА Олег Синегубов информировал: в результате аварии остаются обесточенными около 7 тысяч абонентов.

Читайте также: О пострадавших и разрушениях из-за ударов РФ по Харьковщине сообщил Синегубов

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 8 сентября: почему ребенок был в Купянске, COVID
Новости Харькова — главное 8 сентября: почему ребенок был в Купянске, COVID
08.09.2025, 14:25
Родители выехали: почему ребенок, которого ранила РФ, оставался в Купянске
Родители выехали: почему ребенок, которого ранила РФ, оставался в Купянске
08.09.2025, 12:09
«Кровавая луна» сейчас над Харьковом — горожане наблюдают полное затмение
«Кровавая луна» сейчас над Харьковом — горожане наблюдают полное затмение
07.09.2025, 21:46
«Главный итог последних семи дней» назвал Терехов
«Главный итог последних семи дней» назвал Терехов
08.09.2025, 11:45
«Любой ценой закрепиться в Купянске» пытается РФ – работает элитный спецназ
«Любой ценой закрепиться в Купянске» пытается РФ – работает элитный спецназ
08.09.2025, 09:43
COVID набирает обороты: сколько людей заболели на Харьковщине за неделю
COVID набирает обороты: сколько людей заболели на Харьковщине за неделю
08.09.2025, 14:22

Новости по теме:

11:00
Сколько абонентов в Лозовой еще остаются без света, сообщил Синегубов
19:31
Атака БпЛА на энергетику: в Лозовой и районе начали возвращать свет
12:26
Часть Лозовщины без света: могут ввести почасовой график, что с водой (видео)
19:07
Пассажиру стало плохо — харьковский поезд опаздывает в Краматорск
16:14
Около 500 человек за несколько недель принял транзитный центр в Лозовой

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Когда в Лозовой полностью восстановят свет: Синегубов назвал сроки»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2025 в 13:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Лозовской громаде в Харьковской области продолжается восстановление электроснабжения после вражеского обстрела 3 сентября.".