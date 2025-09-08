Когда в Лозовой полностью восстановят свет: Синегубов назвал сроки
В Лозовской громаде в Харьковской области продолжается восстановление электроснабжения после вражеского обстрела 3 сентября.
Как сообщил глава ХОВА Олег Синегубов, без света до сих пор остаются семь тысяч абонентов, продолжаются почасовые отключения.
«Сейчас абонентов подключают не на три часа, а уже на шесть. Планируем через день-два завершить все работы и полностью возобновить электроснабжение», — отметил Синегубов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов с утра пятого сентября сообщал: со светом уже все населенные пункты Близнюковской громады. В Лозовой абонентов разных районов поочередно подключали на три часа. По данным мэра Сергея Зеленского, критическая инфраструктура работает. Частично – на альтернативных источниках. Воду подают бесперебойно. Утром 6 сентября глава ХОВА Олег Синегубов информировал: в результате аварии остаются обесточенными около 7 тысяч абонентов.
