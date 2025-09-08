О пострадавших и разрушениях из-за ударов РФ по Харьковщине сообщил Синегубов

Утром 8 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских «прилетов» в Харьковской области.

«В г. Купянск пострадали 74-летний мужчина и 6-летняя девочка. Также за помощью медиков обратились 58-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые получили ранения в г. Купянск 6 сентября», – пишет Синегубов.

За сутки по Харьковской области прилетело:

▪️четыре КАБа;

▪️три БпЛА типа «Герань-2»;

▪️БпЛА типа «Ланцет»;

▪️два БпЛА типа «Молния»;

▪️4 fpv-дрона.

В результате ударов в Купянском районе повреждены частные дома и многоэтажка, в Изюмском – дома и лесная подстилка, а в Богодуховском районе под обстрелами оказались хозпостройка и частный дом.