О пострадавших и разрушениях из-за ударов РФ по Харьковщине сообщил Синегубов
Утром 8 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских «прилетов» в Харьковской области.
«В г. Купянск пострадали 74-летний мужчина и 6-летняя девочка. Также за помощью медиков обратились 58-летний мужчина и 47-летняя женщина, которые получили ранения в г. Купянск 6 сентября», – пишет Синегубов.
За сутки по Харьковской области прилетело:
▪️четыре КАБа;
▪️три БпЛА типа «Герань-2»;
▪️БпЛА типа «Ланцет»;
▪️два БпЛА типа «Молния»;
▪️4 fpv-дрона.
В результате ударов в Купянском районе повреждены частные дома и многоэтажка, в Изюмском – дома и лесная подстилка, а в Богодуховском районе под обстрелами оказались хозпостройка и частный дом.
Читайте также: На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 14 атак РФ – данные Генштаба
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «О пострадавших и разрушениях из-за ударов РФ по Харьковщине сообщил Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 сентября 2025 в 09:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 8 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях вражеских «прилетов» в Харьковской области.".