На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отбили 14 атак РФ – данные Генштаба
По информации Генштаба ВСУ, всего в течение минувших суток на Харьковщине было 19 боев.
Так на севере области зафиксировали 14 атак россиян возле Волчанска.
На Купянском направлении СОУ сдержали пять штурмов ВС РФ около Купянска и Песчаного.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных и 75 авиационных ударов, применил 16 ракет и 143 управляемые бомбы. Кроме этого, произвел 4703 обстрела, из них 184 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 4679 дронов-камикадзе», – добавили в ГШ.
Потери россиян, по данным Генштаба, следующие:
