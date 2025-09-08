ISW: на севере от Харькова продвинулись россияне – что захватили
Об успехах армии РФ на Южно-Слобожанском направлении сообщили в сводке 8 сентября аналитики Института изучения войны (ISW).
Согласно геолокационным кадрам, полученным 7 сентября, армия РФ продвинулась к Волчанскому маслоэкстракционному заводу. Таким образом, россияне захватили часть земель в западной части города.
Кроме того, российский блогер утверждал, что оккупанты успешно штурмовали позиции ВСУ и продвинулись на 200 метров в лесу на западе от Синельниково. Однако эта информация оказалась ложной.
«6 и 7 сентября российские войска атаковали северо-восточнее Харькова близ Волчанска и в направлении Синельниково. Российский блогер утверждал, что украинские войска контратаковали в Волчанске», – отметили эксперты.
На Великобурлукском направлении бои точились около Амбарного, однако существенных изменений в этой части Харьковщины аналитики не зафиксировали.
«6 и 7 сентября российские войска наступали к северу от Боровой в направлении Новоплатоновки, к северо-востоку от Боровой вблизи Новой Кругляковки и Лозовой, к востоку от Боровой вблизи Зеленого Гая и к юго-востоку от Боровой вблизи Грековки», – добавили в ISW.
Ситуация на Купянском направлении – без изменений, уточнили в Институте изучения войны.
Новости по теме:
Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, институт изучения войны, фронт;
Дата публикации материала: 8 сентября 2025 в 07:05;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина