«Очевидно, что РФ не хочет мира» – Свириденко показала здание Кабмина изнутри
Премьер-министр Юлия Свириденко сняла, как выглядит здание Правительства Украины внутри.
«Так сейчас выглядит здание Правительства после российской атаки сегодня утром. Впервые с начала полномасштабного вторжения россияне попали в здание Кабмина, где работает вся наша команда. К счастью, никто не пострадал. Пожар потушен. Спасибо спасателям. Российский террор не остановит работу правительства. Разрушение возобновим. Но жизнь украинцев не вернуть. За эту ночь по всей стране из-за российских обстрелов погибли четыре человека и более 44 получили ранения. Очевидно, что россия не хочет мира», — отметила Свириденко.
Она призвала партнеров Украины и все государства мира превратить разочарование в действиях россии в эффективную помощь для Украины – не для правительственного здания, а для защиты украинцев по всей стране.
Видео: Юлия Свириденко/ Телеграм
Напомним, ночью 7 сентября россияне нанесли массированный удар по Украине, повредив мост через Днепр в Кременчуге и здание Кабмина в Киеве. Из-за удара по мосту через Днепр поезд из Харькова в Одессу изменил маршрут.
