Поезд из Харькова в Одессу изменил маршрут из-за удара по мосту через Днепр

В ближайшие дни будет идти многокомпонентный ремонт моста через Днепр в Кременчуге, сообщает Укрзалізниця.

«Из-за обстрелов повреждения инфраструктуры в кременчугском районе поезда №59 Одесса — Харьков и №8 Харьков — Одесса будут следовать измененным маршрутом через станции Полтава-Киевская, Ромодан, Гребенка, им. Тараса Шевченко (Смела), Знаменка. На станцию ​​Кременчуг пассажиров будут подвозить автобусы», — рассказали в Укрзалізниці.

В ближайшие дни на мосту будет многокомпонентный ремонт, точно будут задержки поездов в регионе, связанные с объездом пораженного участка, пояснили в Укрзалізниці.

Напомним, ночью 7 сентября россияне нанесли массированный удар по Украине, повредив мост через Днепр в Кременчуге.