Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро
Найближчими днями триватиме багатокомпонентний ремонт мосту через Дніпро у Кременчуці, повідомляє Укрзалізниця.
«Через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси», – розповіли в Укрзалізниці.
Найближчими днями на мосту буде багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов’язані з об’їздом ураженої ділянки, пояснили в Укрзалізниці.
Нагадаємо, вночі 7 вересня росіяни завдали масованого удару по Україні, пошкодивши міст через Дніпро у Кременчуці.
Читайте також: Новини Харкова — головне 7 вересня: де росіяни атакували
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АТ "Укрзалізниця", Кременчуг, мост через Днепр, Одеса, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2025 в 09:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчими днями триватиме багатокомпонентний ремонт мосту через Дніпро у Кременчуці, повідомляє Укрзалізниця.".