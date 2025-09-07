Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро

Найближчими днями триватиме багатокомпонентний ремонт мосту через Дніпро у Кременчуці, повідомляє Укрзалізниця.

«Через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси», – розповіли в Укрзалізниці.

Найближчими днями на мосту буде багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов’язані з об’їздом ураженої ділянки, пояснили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, вночі 7 вересня росіяни завдали масованого удару по Україні, пошкодивши міст через Дніпро у Кременчуці.