Live
  • Нд 07.09.2025
  • Харків  +20°С
  • USD 41.35
  • EUR 48.13

Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро

Суспільство 09:59   07.09.2025
Оксана Якушко
Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро

Найближчими днями триватиме багатокомпонентний ремонт мосту через Дніпро у Кременчуці, повідомляє Укрзалізниця.

«Через спричинені обстрілом пошкодження інфраструктури в кременчуцькому районі поїзди №59 Одеса — Харків та №8 Харків — Одеса будуть слідувати зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знамʼянка. До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси», – розповіли в Укрзалізниці.

Найближчими днями на мосту буде багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов’язані з об’їздом ураженої ділянки, пояснили в Укрзалізниці.

Нагадаємо, вночі 7 вересня росіяни завдали масованого удару по Україні, пошкодивши міст через Дніпро у Кременчуці.

Читайте також: Новини Харкова — головне 7 вересня: де росіяни атакували

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Загибла і шестеро постраждалих – як минула доба на Харківщині
Загибла і шестеро постраждалих – як минула доба на Харківщині
07.09.2025, 10:46
Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро
Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро
07.09.2025, 09:59
Палає будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки
Палає будівля Кабміну України, пошкоджений міст через Дніпро – наслідки атаки
07.09.2025, 09:27
Новини Харкова — головне 7 вересня: де росіяни атакували
Новини Харкова — головне 7 вересня: де росіяни атакували
07.09.2025, 08:48
Де на фронті в Харківській області найгарячіше – Генштаб ЗСУ
Де на фронті в Харківській області найгарячіше – Генштаб ЗСУ
07.09.2025, 08:31
Сьогодні 7 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 7 вересня: яке свято та день в історії
07.09.2025, 06:00

Новини за темою:

10:09
Зміни в русі низки харківських поїздів: що сталося, як курсуватимуть
08:00
Через нічний обстріл України затримуються потяги: зміни для Харкова
19:07
Пасажиру стало погано – харківський поїзд спізнюється до Краматорська
09:50
Прицільним ударом РФ знищила Інтерсіті “Київ-Харків”: зміни маршрутів
15:31
Працівник «Укрзалізниці» на Харківщині виявився агентом ФСБ – СБУ

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Поїзд з Харкова до Одеси змінив маршрут через удар по мосту через Дніпро»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 7 Вересня 2025 в 09:59;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Найближчими днями триватиме багатокомпонентний ремонт мосту через Дніпро у Кременчуці, повідомляє Укрзалізниця.".