Премьер Словакии Фицо призвал Украину уступить территорию РФ. Что ему ответили
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ остановить войну РФ против Украины – отдать россиянам часть украинских территорий. Также он подчеркнул, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это «чревато Третьей мировой войной».
Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на заявления Роберта Фицо о необходимости «компромисса» между РФ и Украиной, сообщает Радіо Свобода.
«Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны», – заявил Николенко.
Он указал на то, что Украина и ее партнеры прилагают усилия для освобождения украинских оккупированных территорий во избежание российского вторжения в другие страны: «в частности, и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края».
«Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Мы должны общими усилиями приближать украинскую победу», – добавил он.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 16:56;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ остановить войну РФ против Украины – отдать россиянам часть украинских территорий. Также он подчеркнул, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это «чревато Третьей мировой войной».".