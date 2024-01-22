Премьер Словакии Фицо призвал Украину уступить территорию РФ. Что ему ответили

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ остановить войну РФ против Украины – отдать россиянам часть украинских территорий. Также он подчеркнул, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это «чревато Третьей мировой войной».

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на заявления Роберта Фицо о необходимости «компромисса» между РФ и Украиной, сообщает Радіо Свобода.

«Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны», – заявил Николенко.

Он указал на то, что Украина и ее партнеры прилагают усилия для освобождения украинских оккупированных территорий во избежание российского вторжения в другие страны: «в частности, и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края».

«Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Мы должны общими усилиями приближать украинскую победу», – добавил он.

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