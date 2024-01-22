Live
  • Пн 22.01.2024
    • Харьков
  •   -7°С
  • USD 37.53
  • EUR 40.84

Премьер Словакии Фицо призвал Украину уступить территорию РФ. Что ему ответили

Мир 16:56   22.01.2024
Оксана Якушко
Премьер Словакии Фицо призвал Украину уступить территорию РФ. Что ему ответили

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ остановить войну РФ против Украины – отдать россиянам часть украинских территорий. Также он подчеркнул, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это «чревато Третьей мировой войной».

Представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко отреагировал на заявления Роберта Фицо о необходимости «компромисса» между РФ и Украиной, сообщает Радіо Свобода.

«Не может быть компромисса по территориальной целостности. Ни Украины, ни Словакии, ни какой-либо другой страны», – заявил Николенко.

Он указал на то, что Украина и ее партнеры прилагают усилия для освобождения украинских оккупированных территорий во избежание российского вторжения в другие страны: «в частности, и в Кошицкий, Пряшевский и другие словацкие края».

«Давайте говорить откровенно: без безопасности в Украине, не будет безопасности ни в Словакии, ни в Европе в целом. Мы должны общими усилиями приближать украинскую победу», – добавил он.

Читайте также: Путин воспрянул духом и готов воевать до капитуляции Киева

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Захват села на Харьковщине: ISW сообщил, есть ли дальнейшее продвижение у РФ
Захват села на Харьковщине: ISW сообщил, есть ли дальнейшее продвижение у РФ
22.01.2024, 07:40
Главные новости Харькова 22.01: авиаудары, погибшие, раненая, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 22.01: авиаудары, погибшие, раненая, сводка Генштаба
22.01.2024, 15:59
Президентство Трампа может стать большой победой для мира – Борис Джонсон
Президентство Трампа может стать большой победой для мира – Борис Джонсон
22.01.2024, 15:28
В Харькове мужчина из-за ревности взорвал гранату в магазине (фото)
В Харькове мужчина из-за ревности взорвал гранату в магазине (фото)
22.01.2024, 14:44
В Харькове избили и изнасиловали женщину в цеху: задержали двух мужчин
В Харькове избили и изнасиловали женщину в цеху: задержали двух мужчин
22.01.2024, 13:24
Премьер Словакии Фицо призвал Украину уступить территорию РФ. Что ему ответили
Премьер Словакии Фицо призвал Украину уступить территорию РФ. Что ему ответили
22.01.2024, 16:56

Новости по теме:

15:28
Президентство Трампа может стать большой победой для мира – Борис Джонсон
11:39
Не верю, что Трамп покинет Украину — Джонсон
11:20
Это вопрос безопасности Польши — Туск о своем визите в Киев
07:40
Захват села на Харьковщине: ISW сообщил, есть ли дальнейшее продвижение у РФ
07:20
Генштаб сообщил о массированных авиаударах по Харьковщине

Вы читали новость: «Премьер Словакии Фицо призвал Украину уступить территорию РФ. Что ему ответили»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 января 2024 в 16:56;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что единственный способ остановить войну РФ против Украины – отдать россиянам часть украинских территорий. Также он подчеркнул, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это «чревато Третьей мировой войной».".