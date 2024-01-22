Прем’єр Фіцо закликав Україну поступитися територією РФ. Що йому відповіли

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що єдиний спосіб зупинити війну РФ проти України – віддати росіянам частину українських територій. Також він наголосив, що блокуватиме вступ України до НАТО, оскільки, за його словами, це «загрожує Третьою світовою війною».

Представник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на заяви Роберта Фіцо про необхідність «компромісу» між РФ та Україною, повідомляє Радіо Свобода.

«Не може бути компромісу щодо територіальної цілісності. Ні України, ні Словаччини, ні будь-якої іншої країни», – заявив Ніколенко.

Він вказав на те, що Україна та її партнери докладають зусиль для звільнення українських окупованих територій, щоб уникнути російського вторгнення до інших країн: «зокрема, і до Кошицького, Пряшівського та інших словацьких країв».

«Давайте говорити відверто: без безпеки в Україні, не буде безпеки ні в Словаччині, ні в Європі загалом. Маємо спільними зусиллями наближати українську перемогу», – додав він.