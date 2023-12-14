Путін підбадьорився і готовий воювати до капітуляції Києва

Вперше від початку війни президент країни-агресорки РФ Володимир Путін з’являвся на прямій лінії з народом – масштабній пресконференції, куди запросили російську та навіть іноземну пресу. І якщо торік, після оглушливого розгрому військ РФ на Харківщині та звільнення Херсона, Путіну не було чого сказати своїм підданим, то сьогодні він знову повернувся до тез про «денацифікацію» та «демілітаризацію».

На питання, коли ж настане мир, Путін відповів, що він можливий лише після виконання “задач СВО”.

«Мир буде тоді, коли ми досягнемо своїх цілей. Я нагадаю, про що ми тоді говорили — про денацифікацію України, про демілітаризацію, про її нейтральний статус», — заявив Путін.

Також Путін заявив, що західна військова допомога Україні скоро припиниться, економіка самої України зараз нічого не виробляє, українцям «усі привозять на халяву», але «халява закінчується».

Путін, який два роки тому стверджував, що жодної війни не буде, сьогодні так само щиро запевнив свій народ, що їм не варто побоюватися другої хвилі мобілізації у РФ.

«Навіщо мобілізація? Такої потреби немає. У нас відбулася «часткова мобілізація», ми набрали 300 тисяч людей. Наразі 244 тисячі перебувають у зоні бойових дій. 41 тисячу звільнено у зв’язку з досягненням граничного віку, здоров’ям тощо. Після цього ми розпочали кампанію із залучення людей на підписання контракту. На вчорашній вечір набрано 486 тисяч добровольців і потік наших чоловіків, які готові захищати інтереси батьківщини зі зброєю в руках, не скорочується», – заявив Путін.

Також Путін знову нагадав про «одиннарод»: «В основі своїй росіяни та українці — єдиний народ, те, що зараз відбувається, це трагедія. Весь південний схід України був за Росію, бо це є історично російські території. До чого тут Україна? Одеса – російське місто, всі про це добре знають. Понавигадували історичну нісенітницю», – заявив Путін.

За словами Путіна, причиною нападу на Україну у 2022 році стало те, що «конфлікт розпалювали «американські наші дружки».

«Плюс нестримне прагнення підповзти до наших кордонів призвело до цих подій. Вони змусили нас на ці події. США організували, в Європі підігрували та підспівували. Як із ними вибудовувати стосунки? Багато європейських діячів зовні поводяться як генерал Де Голль, а на практиці – як маршал Петен. Майже всі поводяться так, крім Фіцо, Орбана», – заявив Путін.