Путин воспрянул духом и готов воевать до капитуляции Киева

Впервые с начала войны президент страны-агрессора РФ Владимир Путин появлялся на прямой линии с народом – масштабной пресс-конференции, куда пригласили российскую и даже иностранную прессу. И если год назад, после оглушительного разгрома войск РФ на Харьковщине и освобождения Херсона, Путину нечего было сказать своим подданым, то сегодня он снова вернулся к тезисам про «денацификацию» и «демилитаризацию».

На вопрос, когда же наступит мир, Путин ответил, что он возможен только после выполнения «целей СВО».

«Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей. Я напомню, о чем мы тогда говорили — о денацификации Украины, о демилитаризации, о ее нейтральном статусе», — заявил Путин.

Так же Путин заявил, что западная военная помощь Украине скоро прекратится, экономика самой Украины сейчас ничего не производит, украинцам «все привозят на халяву», но «халява заканчивается».

Путин, два года назад утверждавший, что никакой войны не будет, сегодня так же искренне заверил свой народ, что им не стоит опасаться второй волны мобилизации в РФ.

«Зачем мобилизация? Такой необходимости нет. У нас прошла «частичная мобилизация», мы призвали 300 тысяч человек. Сейчас 244 тысячи находятся в зоне боевых действий. 41 тысяча уволены в связи с достижением предельного возраста, по здоровью и так далее. После этого мы начали кампанию по привлечению людей на подписание контракта. На вчерашний вечер набраны 486 тысяч добровольцев, и поток наших мужчин, которые готовы защищать интересы родины с оружием в руках, не сокращается», — заявил Путин.

Так же Путин снова напомнил про «одиннарод»: «В основе своей русские и украинцы — единый народ, то что сейчас происходит, это трагедия. Весь юго-восток Украины был за Россию, потому что это исторически российские территории. При чем тут Украина? Одесса — русский город, все об этом хорошо знают. Напридумывали историческую чушь», — заявил Путин.

По словам Путина, причиной нападения на Украину в 2022 году стало то, что «конфликт разжигали «американские наши дружки».

«Плюс неудержимое стремление подползти к нашим границам привело к этим событиям. Они вынудили нас на эти действия. США организовали, в Европа подыгрывает и подпевает. Как с ними выстраивать отношения? Многие европейские деятели внешне ведут себя как генерал Де Голль, а на практике ведут себя как маршал Петен. Почти все себя ведут так, кроме Фицо, Орбана», — заявил Путин.