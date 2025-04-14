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Кремль хочет сформировать у украинцев невосприятие любого продолжения войны

Мир 13:07   14.04.2025
Константин Машовец
военный обозреватель
Кремль хочет сформировать у украинцев невосприятие любого продолжения войны Фото: facebook Константина Машовца

Нанесение мощных ударов по более или менее значительным населенным пунктам нашей страны со стороны врага является одним из важных (с его извращенной точки зрения) элементов общей стратегии принуждения Украины к капитуляции (принуждению закончить войну на условиях кремля). Основная цель — сформировать в общественном мнении украинцев «резкое невосприятие ЛЮБОГО продолжения войны». Боязнь в массовом сознании, чувство беспомощности и фатальности — главные «целевые приоритеты» врага.

Автор: Константин Машовец, военный обозреватель
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  • • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 13:07;

  • Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нанесение мощных ударов по более или менее значительным населенным пунктам нашей страны со стороны врага является одним из важных (с…".