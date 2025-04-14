Кремль хочет сформировать у украинцев невосприятие любого продолжения войны
Фото: facebook Константина Машовца
Нанесение мощных ударов по более или менее значительным населенным пунктам нашей страны со стороны врага является одним из важных (с его извращенной точки зрения) элементов общей стратегии принуждения Украины к капитуляции (принуждению закончить войну на условиях кремля). Основная цель — сформировать в общественном мнении украинцев «резкое невосприятие ЛЮБОГО продолжения войны». Боязнь в массовом сознании, чувство беспомощности и фатальности — главные «целевые приоритеты» врага.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано, Украина; Теги: война, капитуляция, Машовець, ракетные удары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Кремль хочет сформировать у украинцев невосприятие любого продолжения войны»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2025 в 13:07;
Корреспондент Константин Машовец, военный обозреватель в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нанесение мощных ударов по более или менее значительным населенным пунктам нашей страны со стороны врага является одним из важных (с…".