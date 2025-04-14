Кремль хочет сформировать у украинцев невосприятие любого продолжения войны

Нанесение мощных ударов по более или менее значительным населенным пунктам нашей страны со стороны врага является одним из важных (с его извращенной точки зрения) элементов общей стратегии принуждения Украины к капитуляции (принуждению закончить войну на условиях кремля). Основная цель — сформировать в общественном мнении украинцев «резкое невосприятие ЛЮБОГО продолжения войны». Боязнь в массовом сознании, чувство беспомощности и фатальности — главные «целевые приоритеты» врага.