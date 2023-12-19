Зеленский прокомментировал свои отношения с Залужным

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам 2023 года заявил, что с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным у него рабочие отношения.

«Рабочие у меня отношения с Залужным. Он должен отвечать за результаты на поле боя как главком вместе с Генштабом. Есть много там вопросов. Есть также командующий «Таврии», который оперативным командованием занимался. Это сложный вопрос. Наступление. Что-то было, чего-то не было. Что-то дошло, чего-то не хватает, а может и не будет его. Это очень сложная история», — сказал глава государства.

Также он отметил, что Украина — это не о личном, и он сам «не развивает какие-либо личности».

«Жду решения от них по мобилизации. Жду от них, чтобы мы помогали людям на фронте. Жду очень конкретных вещей на поле боя. Хочу видеть детали. Когда есть детали, тогда есть и ответ. 400 тысяч, 300 тысяч, 100 тысяч? Все нормально, мы выжить должны с вами. Все это стоит денег», — добавил Зеленский.

Напомним, о якобы конфликте между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным писало издание «Украинская правда».