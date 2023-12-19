Зеленський прокоментував свої відносини із Залужним
Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у нього робочі відносини.
“Робочі в мене стосунки із Залужним. Він має відповідати за результати на полі бою як головком разом з Генштабом. Є багато там питань. Є також командувач “Таврії”, який оперативним командуванням займався. Це складне питання. Наступ. Щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає, а може й не буде його. Це дуже складна історія”, – сказав глава держави.
Також він зазначив, що Україна – це не про особисте, і він сам “не розвиває будь-які особистості”.
“Чекаю рішення від них щодо мобілізації. Чекаю від них, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Хочу бачити деталі. Коли є деталі, тоді є й відповідь. 400 тисяч, 300 тисяч, 100 тисяч? Все нормально, ми вижити повинні з вами. Усе це коштує грошей“, – додав Зеленський.
Читайте також: Військові запропонували мобілізувати ще пів мільйона українців — Зеленський
Нагадаємо, про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головкомом Валерієм Залужним писало видання “Українська правда”.
Новини за темою:
- Категорії: Політика, Україна; Теги: Залужный, Зеленський, ЗСУ, пресс-конференция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Зеленський прокоментував свої відносини із Залужним»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 20:23;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у нього робочі відносини.".