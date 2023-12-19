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Зеленський прокоментував свої відносини із Залужним

Політика 20:23   19.12.2023
Олена Нагорна
Зеленський прокоментував свої відносини із Залужним

Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у нього робочі відносини.

Робочі в мене стосунки із Залужним. Він має відповідати за результати на полі бою як головком разом з Генштабом. Є багато там питань. Є також командувач “Таврії”, який оперативним командуванням займався. Це складне питання. Наступ. Щось було, чогось не було. Щось дійшло, чогось не вистачає, а може й не буде його. Це дуже складна історія”, – сказав глава держави.

Також він зазначив, що Україна – це не про особисте, і він сам “не розвиває будь-які особистості”.

Чекаю рішення від них щодо мобілізації. Чекаю від них, щоб ми допомагали людям на фронті. Чекаю дуже конкретних речей на полі бою. Хочу бачити деталі. Коли є деталі, тоді є й відповідь. 400 тисяч, 300 тисяч, 100 тисяч? Все нормально, ми вижити повинні з вами. Усе це коштує грошей, – додав Зеленський.

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Нагадаємо, про нібито конфлікт між президентом Володимиром Зеленським та головкомом Валерієм Залужним писало видання “Українська правда”.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 20:23;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент Володимир Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у нього робочі відносини.".