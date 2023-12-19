Військові запропонували мобілізувати ще пів мільйона українців – Зеленський

450-500 тисяч осіб запропонували додатково мобілізувати в Україні на Ставці верховного головнокомандувача, повідомив на пресконференції за підсумками 2023 року президент Володимир Зеленський, коментуючи підготовку комплексного плану з мобілізації.

За його словами, з такою ініціативою виступили військові, головнокомандувач ЗСУ та представники Генштабу.

“Це дуже серйозна цифра. Я сказав, що мені потрібно більше аргументів, щоб підтримувати цей напрямок, тому що це питання перш за все людей, друге – це питання справедливості. Це питання обороноздатності та фінансів. Що стосується людей, мені потрібна конкретика, що буде з армією України – дуже потужною, я вважаю. Що з тими, хто два роки там захищає нашу державу. Якщо в нас є питання ротаційні, є питання відпусток, то повинен бути комплексний план. І в цьому мобілізаційному законі ви повинні надати відповідь суспільству і мені, перед усім. Тому вони почали працювати над цим планом. Я поки що не побачив там демобілізації, хоча вважаю, що це питання №1″, — сказав Зеленський.

Також, за словами президента, у законі, який розробляє Верховна Рада разом із військовими, мають бути враховані питання відряджень та відпусток, можливості переходу до іншого підрозділу.

“Що стосується грошей. Мобілізація в такому форматі коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів гривень. Тому я, як президент України, як людина, яка присвячує багато часу на пошук фінансової підтримки України, я хотів би розуміння від прем’єра та міністра фінансів – а звідки гроші?” – зазначив глава держави.