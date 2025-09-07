«Очевидно, що РФ не хоче миру» – Свириденко показала будівлю Уряду зсередини
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зняла, як виглядає будівля Уряду України усередині.
«Так зараз виглядає будинок Уряду після російської атаки сьогодні зранку. Вперше з початку повномасштабного вторгнення росіяни поцілили по будівлі Кабміну, де працює вся наша команда. На щастя, ніхто не постраждав. Пожежу погасили. Дякую рятувальникам. Російський терор не зупинить роботу Уряду. Руйнування відновимо. Але життя українців не повернути. За цю ніч по всій країні через російський обстріл загинули чотири людини і понад 44 зазнали поранень. Очевидно, що росія не хоче миру», – зазначила Свириденко.
Вона закликала партнерів України та усі держави світу перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України – не для урядової будівлі, а для захисту українців по всій країні.
Відео: Юлія Свириденко / Телеграм
Нагадаємо, вночі 7 вересня росіяни завдали масованого удару по Україні, пошкодивши міст через Дніпро у Кременчуці та будівлю Кабміну у Києві. Через удар по мосту через Дніпро поїзд із Харкова до Одеси змінив маршрут.
