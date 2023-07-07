2,5 млрд грн отримала Харківщина на проекти відновлення – Шмигаль

Пріоритет віддавали тим областям, які найбільше постраждали від злочинів та руйнувань росіян, зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

«Ми маємо почати відновлення вже зараз. Не чекаючи завершення війни. За останні декілька тижнів ми виділили регіонам 16 млрд 369 млн гривень субвенції на проекти відновлення та трансформації. Це дуже значна сума, яка дозволяє вже цього року показати дуже конкретні результати, які відчують всі українці», – повідомив Шмигаль.

Київська область отримала 4,5 млрд грн.

Харківській області виділено 2,5 млрд грн.

Житомирській області — 1,5 млрд грн.

Запорізька та Одеська області отримали по 1 млрд гривень.

Сумська область — 837 млн грн.

Миколаївщина — 817 млн грн.

Полтавщина — 797 млн грн.

Дніпропетровська область — 663 млн грн.

Херсонщина — 563 млн грн.

«Це топ-10 регіонів, яким виділили найбільше коштів. Весь цей ресурс виділяється не просто так, а під конкретні проекти та завдання, які стосуються критичної інфраструктури, соціальної сфери, підготовки до зими, відновлення життя у громадах. Але, на жаль, на місцях використання цих коштів відбувається занадто повільно», – зазначив Шмигаль.