Харківщина – серед лідерів з реалізації програми єВідновлення – Шмигаль

Загалом українці подали понад 22 тисячі заявок у єВідновлення на компенсацію за пошкоджене житло, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає ХОВА .

Лідерами з збору та обробки даних стала Харківська, Київська та Миколаївська області.

У Фонді ліквідації наслідків збройної агресії акумульовано майже 62 млрд грн, з яких 23,7 млрд грн вже розподілені на відбудову. Зокрема, 4,4 млрд грн спрямовані на реалізацію програми єВідновлення, зазначив глава уряду.