Харківщина – серед лідерів з реалізації програми єВідновлення – Шмигаль
Загалом українці подали понад 22 тисячі заявок у єВідновлення на компенсацію за пошкоджене житло, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає ХОВА .
Лідерами з збору та обробки даних стала Харківська, Київська та Миколаївська області.
У Фонді ліквідації наслідків збройної агресії акумульовано майже 62 млрд грн, з яких 23,7 млрд грн вже розподілені на відбудову. Зокрема, 4,4 млрд грн спрямовані на реалізацію програми єВідновлення, зазначив глава уряду.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2023 в 20:02;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Загалом українці подали понад 22 тисячі заявок у єВідновлення на компенсацію за пошкоджене житло, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає ХОВА . ".