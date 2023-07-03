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Понад 6 млн грн виплат отримали перші мешканці Харківщини на ремонт житла

Суспільство 14:56   03.07.2023
Вікторія Яковенко
Понад 6 млн грн виплат отримали перші мешканці Харківщини на ремонт житла Фото: Олег Синєгубов

Першим жителям Харківської області призначили виплати за програмою єВідновлення.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов. Станом на 3 липня комісії вже прийняли рішення про надання 108 компенсацій на 6 млн 589 тисяч гривень.

Кошти на ремонт домівок, які пошкоджені через військову агресію РФ, вже отримують жителі Ізюмського, Красноградського, Куп’янського, Лозівського, Харківського та Чугуївського районів.

«Фіксація руйнувань триває. Загалом до Реєстру пошкодженого або зруйнованого майна надійшли 8411 заяв. Всього керівництву громад через застосунок Дія та ЦНАПи жителі області надали 99758 повідомлень про руйнування свого майна», – додав Синєгубов.

Читайте також: єВідновлення: перший ізюмчанин отримав виплати на ремонт житла (документ)

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Липня 2023 в 14:56;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Першим жителям Харківської області призначили виплати за програмою єВідновлення.".