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Более 6 млн грн выплат получили первые жители Харьковщины на ремонт жилья

Общество 14:56   03.07.2023
Виктория Яковенко
Более 6 млн грн выплат получили первые жители Харьковщины на ремонт жилья Фото: Олег Синегубов

Первым жителям Харьковской области назначили выплаты по программе єВідновлення.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По состоянию на 3 июля комиссии уже приняли решение о предоставлении 108 компенсаций на 6 млн. 589 тысяч гривен.

Деньги на ремонт домов, поврежденных из-за военной агрессии РФ, уже получают жители Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Харьковского и Чугуевского районов.

«Фиксация разрушений продолжается. Всего в Реестр поврежденного или разрушенного имущества поступило 8411 заявлений. Всего руководству громад через Дію и ЦПАУ жители области предоставили 99758 сообщений о разрушении своего имущества», — добавил Синегубов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 14:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первым жителям Харьковской области назначили выплаты по программе єВідновлення.".