Более 6 млн грн выплат получили первые жители Харьковщины на ремонт жилья
Фото: Олег Синегубов
Первым жителям Харьковской области назначили выплаты по программе єВідновлення.
Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По состоянию на 3 июля комиссии уже приняли решение о предоставлении 108 компенсаций на 6 млн. 589 тысяч гривен.
Деньги на ремонт домов, поврежденных из-за военной агрессии РФ, уже получают жители Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Харьковского и Чугуевского районов.
«Фиксация разрушений продолжается. Всего в Реестр поврежденного или разрушенного имущества поступило 8411 заявлений. Всего руководству громад через Дію и ЦПАУ жители области предоставили 99758 сообщений о разрушении своего имущества», — добавил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 3 июля 2023 в 14:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первым жителям Харьковской области назначили выплаты по программе єВідновлення.".