Более 6 млн грн выплат получили первые жители Харьковщины на ремонт жилья

Первым жителям Харьковской области назначили выплаты по программе єВідновлення.

Об этом сообщил глава ХОВА Олег Синегубов. По состоянию на 3 июля комиссии уже приняли решение о предоставлении 108 компенсаций на 6 млн. 589 тысяч гривен.

Деньги на ремонт домов, поврежденных из-за военной агрессии РФ, уже получают жители Изюмского, Красноградского, Купянского, Лозовского, Харьковского и Чугуевского районов.

«Фиксация разрушений продолжается. Всего в Реестр поврежденного или разрушенного имущества поступило 8411 заявлений. Всего руководству громад через Дію и ЦПАУ жители области предоставили 99758 сообщений о разрушении своего имущества», — добавил Синегубов.